Бывший полицейский из США запечатлел в Бурятии пьяную драку

Бывший американский полицейский Джон-Марк Дуган с 8 июня путешествует на своём Land Rover Defender по России. Конечной точкой его поездки по регионам должен стать Сахалин.















- Драка бездомных в Бурятии. Мужчины начали её с палками, но потом один схватил другого. Это была очень ностальгическая сцена из «Горца». В конце концов, победить должен был один! Это было романтично. Они боролись за любовь к какой-то белокурой студентке колледжа, которая была в ужасе и не хотела иметь ничего общего с этими старыми бездельниками, - шутит Джон-Марк Дуган.















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Во время автопробега он побывал и в Бурятии. На странице американца в Instagram довольно много фотографий и видео из республики. В первом коротком ролике показан паром, на котором машина Дугана пересекает Селенгу – видео, судя по всему, снято с помощью дрона. На следующей записи показано, как Land Rover жителя Штатов преодолевает бездорожье в одном из районов Бурятии.Конечно же, не обошлось без постов о Байкале, в которых Джон-Марк Дуган отмечает невероятные пейзажи, красоту природы и озера.Не обошёл вниманием иностранец и столицу Бурятии. Правда, пост у него получился любопытным – он разместил в соцсети видео драки двух явно пьяных мужчин. Видимо, из-за из их неопрятного видео путешественник счёл, что это бездомные.Также американец опубликовал на своём YouTube-канале видео, посвящённое Бурятии – он назвал здесь республику красивой и загадочной восточной стороной Байкала. В 17-минутном выпуске показаны природные красоты региона, достопримечательности Улан-Удэ, забавные беседы с жителями столицы Бурятии и т.д.В разговоре с журналистами ASTV.RU бывший полицейский отметил, что за время своего автопробега по России уже проехал более 15 тысяч километров. Мужчина сказал, что несколько городов ему особенно запомнились: Самара, Оренбург, Иркутск, Улан-Удэ и другие. Он подчеркнул, что в столице Бурятии больше половины населения говорят на английском языке. Этот факт его особенно порадовал.