Число посетителей ограничат 50% от нормы
С 24 августа в Иркутской области для всех желающих откроются бассейны. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора №59-уг.
Заполнение плавательных чаш посетителями не должно превышать 50% от установленной нормы. Также необходимо выполнять рекомендации Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 в учреждениях физической культуры и спорта. В частности, обслуживание предлагается производить по предварительной записи. Часть кабинок для переодевания будут закрыты – это необходимо для соблюдения дистанции между посетителями не менее 1,5 метров. Групповые занятия также ограничиваются по численности.
Напомним, что в условиях распространения коронавирусной инфекции деятельность бассейнов, как и остальных учреждений физической культуры и спорта в Иркутской области была приостановлена с 30 марта. С 10 августа бассейнам было разрешено предоставлять услуги для реабилитации лиц с различными врождёнными и приобретёнными патологиями по назначению врача. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области с 24 августа откроются бассейны
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он стартовал 18 августа в Иркутской области
Забайкалье отметит День российского флага
Вторсырьё можно будет сдать с 31 августа по 5 сентября
Тропу по хребту могут продлить на 13-15 км
В нём участвуют более 120 специалистов из России, Германии и Казахстана
27 августа в столице Забайкалья стартует форум «Армия-2020»
Паром расположен по автотрассе, соединяющей Таксимо и Усть-Мую
Родом именинница из Усть-Ордынского округа
Баторовы из Селенгинского района выиграли в номинации «Многодетная семья»
Тур с кэшбэком можно будет купить с 21 по 28 августа
Сотрудникам показали фильм об истории Российского флага
Распоряжение подписал Михаил Мишустин
Также среди сегодняшних награждённых председатель «Женщин Бурятии» Анна Скосырская
Состоится приём по вопросам защиты прав граждан в сфере капитального ремонта
Список почётных граждан Бурятии пополнил лётчик-испытатель