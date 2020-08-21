В Иркутской области с 24 августа откроются бассейны

Число посетителей ограничат 50% от нормы



С 24 августа в Иркутской области для всех желающих откроются бассейны. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора №59-уг.



Заполнение плавательных чаш посетителями не должно превышать 50% от установленной нормы. Также необходимо выполнять рекомендации Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 в учреждениях физической культуры и спорта. В частности, обслуживание предлагается производить по предварительной записи. Часть кабинок для переодевания будут закрыты – это необходимо для соблюдения дистанции между посетителями не менее 1,5 метров. Групповые занятия также ограничиваются по численности.



Напомним, что в условиях распространения коронавирусной инфекции деятельность бассейнов, как и остальных учреждений физической культуры и спорта в Иркутской области была приостановлена с 30 марта. С 10 августа бассейнам было разрешено предоставлять услуги для реабилитации лиц с различными врождёнными и приобретёнными патологиями по назначению врача. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

