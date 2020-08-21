Вторсырьё можно будет сдать с 31 августа по 5 сентября
Передвижные пункты третьей ежегодной областной акции по раздельному сбору вторсырья для переработки «#Скажи_мусору_НЕТ!» будут работать на площадках Иркутска с 31 августа по 5 сентября 2020 года. Можно безвозмездно сдать макулатуру, пластик (маркировка 1, 2, 4, 5), стекло (банки и бутылки), жестяные и алюминиевые банки. Также принимаются на утилизацию батарейки и энергосберегающие лампы. Кроме того, в рамках акции будет организован сбор корма, круп, овощей для животных из приютов и сбор одежды в хорошем состоянии, которую передадут нуждающимся гражданам.
Передвижные пункты акции «#Скажи_мусору_НЕТ!» в Иркутске будут работать по следующим адресам:
– 31 августа: 9.00 – 20.00, парковка у сквера им. Кирова (ул. Ленина, 14б), с 15.00 до 19.00 – акция «#СдайПакет_Ирк»;
– 1 сентября: 9.00 – 20.00, парковка у ТЦ «Домашний» (ул. Рабочего Штаба, 29);
– 2 сентября: 9.00 – 20.00, школа №19, парковка между зданиями на ул. Лермонтова, 271а и ул. Лермонтова, 277а;
– 3 сентября, 9.00 – 20.00, площадь бульвара Постышева, с 15.00 до 19.00 – акция «#СдайПакет_Ирк»;
– 4 сентября, 9.00 – 20.00, сквер возле остановки «Кафе» в Иркутск-II (ул. Сибирских Партизан, 11в);
– 5 сентября, 9.00 – 20.00, площадка у ТЦ «Первомайский» (ул. Вампилова, 2/2).
В 2020 году в акции «#Скажи_мусору_НЕТ!» с 15 августа по 5 сентября участвуют 33 населённых пункта Иркутской области. Приём вторсырья ведут на открытом воздухе. Добровольцы также организуют показ экороликов международного конкурса «Минута для будущего», проводят экоборье и соревнования по сдаче наибольшего количества вторсырья (отдельно по фракциям) с небольшими призами, рассказывают про экопривычки. Подробности можно уточнить по телефону 624-919, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске состоится акция по раздельному сбору мусора
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