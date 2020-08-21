 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Августа

20 Августа

Популярное

Экодесант Бурятского оперного театра убрался на Байкале

Экодесант Бурятского оперного театра убрался на Байкале
Общество,  Фото:Бурятский театр оперы и балета
Творческий коллектив очистил от мусора лесную зону у Горячинска

Коллектив Бурятского театра оперы и балета принял участие в национальном экологическом проекте – «Экодесант». В пятницу представителей административных, хозяйственных цехов и творческого коллектива театра вместе с активистами из других ведомственных организаций вывезли в Гремячинск.

Здесь после торжественного открытия мероприятия они были распределены участки для зачистки от мусора. «Театральным» фронтом работы стала просека в лесной зоне у села Горячинск.

- По отзывам наших коллег на месте событий, мусора там действительно много, мешки наполняются один за другим. Поэтому, пользуясь случаем, от лица театра обращаемся к туристам и местным жителям с просьбой беречь нашу уникальную природу, - сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно за сотрудниками Усть-Баргузинского лесхоза, убирающимися на побережье Байкала, следил баклан. Лесники рассказали, что птица не только подпускала близко к себе участников акции, но и прошла вместе с ними весь путь.


Байкал уборка мусор театр оперы и балета
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутскую зоогалерею попал ястреб со спутанными нитками ногами
В Иркутскую зоогалерею попал ястреб со спутанными нитками ногами
Общество, 21.08.2020
Люди, отдавшие в зоопарк птицу, думали, что в коробке глухарь
Бывший полицейский из США запечатлел в Бурятии пьяную драку
Бывший полицейский из США запечатлел в Бурятии пьяную драку
Общество, 21.08.2020
Американец, путешествующий по России на своём Land Rover по России, побывал в Бурятии
В Улан-Удэ открылся первый digital-салон Tele2
В Улан-Удэ открылся первый digital-салон Tele2
Общество, 21.08.2020
Оператор запустил новый формат цифровых салонов, где современные технологии – буквально в каждой детали
Медиков Бурятии наградили почётными грамотами за борьбу с коронавирусом
Медиков Бурятии наградили почётными грамотами за борьбу с коронавирусом
Общество, 21.08.2020
Медработникам вручили почётные грамоты и благодарности президента России и Совета Федерации
Экодесант Бурятского оперного театра убрался на Байкале
Экодесант Бурятского оперного театра убрался на Байкале
Общество, 21.08.2020
Творческий коллектив очистил от мусора лесную зону у Горячинска
«Леди Евразия» из Улан-Удэ поедет в Сингапур
«Леди Евразия» из Улан-Удэ поедет в Сингапур
Общество, 21.08.2020
Елена Дактаева рассказала, как добилась звания «Леди Евразия-2020»
В туристических местах в Бурятии установили QR-стенды
В туристических местах в Бурятии установили QR-стенды
Общество, 21.08.2020
QR-коды появились в трёх местах, популярных у туристов
Три школы в Улан-Удэ будут работать в три смены
Три школы в Улан-Удэ будут работать в три смены
Общество, 21.08.2020
Количество школ с трёхсменкой сократилось вдвое
Главный санврач Бурятии: «Ожидаем возможное сочетание коронавируса и гриппа»
Главный санврач Бурятии: «Ожидаем возможное сочетание коронавируса и гриппа»
Общество, 21.08.2020
Сезон простудных заболеваний в этом году будет особенным
В Бурятии помогли многодетным семья осуждённым
В Бурятии помогли многодетным семья осуждённым
Общество, 21.08.2020
Помощь оказали сотрудники уголовно-исполнительной инспекции
Иркутские библиотеки получили стерилизаторы для книг
Иркутские библиотеки получили стерилизаторы для книг
Общество, 21.08.2020
Стоимость каждого аппарата - почти 600 тысяч рублей
Осуждённые в Улан-Удэ изготовят дорожные ограждения
Осуждённые в Улан-Удэ изготовят дорожные ограждения
Общество, 21.08.2020
Ограждения установят в Заиграевском районе
В Бурятии открыли памятник сорожке
В Бурятии открыли памятник сорожке
Общество, 21.08.2020
Памятник установили на берегу реки Харауз
На площади Революции в Улан-Удэ появятся пять водоёмов
На площади Революции в Улан-Удэ появятся пять водоёмов
Общество, 21.08.2020
Площадь Революции и территория у Гостиных рядов кардинально преобразится. Сегодня стало известно, как именно
Старейшие супруги Читы живут вместе 70 лет
Старейшие супруги Читы живут вместе 70 лет
Общество, 21.08.2020
Супругам вручат специальные медали «За любовь и верность»

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^