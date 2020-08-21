Творческий коллектив очистил от мусора лесную зону у Горячинска
Коллектив Бурятского театра оперы и балета принял участие в национальном экологическом проекте – «Экодесант». В пятницу представителей административных, хозяйственных цехов и творческого коллектива театра вместе с активистами из других ведомственных организаций вывезли в Гремячинск.
Здесь после торжественного открытия мероприятия они были распределены участки для зачистки от мусора. «Театральным» фронтом работы стала просека в лесной зоне у села Горячинск.
- По отзывам наших коллег на месте событий, мусора там действительно много, мешки наполняются один за другим. Поэтому, пользуясь случаем, от лица театра обращаемся к туристам и местным жителям с просьбой беречь нашу уникальную природу, - сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно за сотрудниками Усть-Баргузинского лесхоза, убирающимися на побережье Байкала, следил баклан. Лесники рассказали, что птица не только подпускала близко к себе участников акции, но и прошла вместе с ними весь путь.
Экодесант Бурятского оперного театра убрался на Байкале
Общество, Фото:
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