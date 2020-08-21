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Долгожительница из Читы отметила столетие во второй раз

Долгожительница из Читы отметила столетие во второй раз
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Родом именинница из Усть-Ордынского округа

Жительница Читы Мария Александровна Переверзева отмечает сегодня вековой юбилей во второй раз. Так случилось из-за путаницы с выдачей паспорта в далекие довоенные годы, когда дата её рождения – 5 апреля 1920 года, почему-то трансформировалась в 21 августа.

- Поэтому мамин юбилей мы отмечаем дважды, – улыбается дочь «виновницы торжества» Людмила Васильевна.

Долголетие у Марии Александровны заложено генетически. Её бабушка прожила 108 лет! И при этом сохраняла здравый ум и физическую активность. «Воспитывала нас, учила уму-разуму», – вспоминает юбиляр. А умерла её бабушка… копая картошку. Хоть и не пускали родные её на поле, ушла тайком, выкопала несколько рядков… и её не стало.

Родилась Маша Витязева в живописной деревне Каменка в Иркутской области. В семье было 13 детей. Она с юности отличалась ответственностью. Однажды в детстве пасла ягнят, и случился на поле сильнейший ливень.
- Гром, молния, вода, как из ведра хлещет, - вспоминает она. – А овцы возле меня сбились, боятся, дрожат. Как их бросишь? Вот так и стояли мы, пока дождь не закончился. Замёрзла, конечно, промокла, страшно было, но зато ни одной овечки не пропало!

В молодости именно ей в совхозе доверяли объезжать самых норовистых коней. Взлелеянные ею овечки были образцом для других. И даже собирались отправить Марию за ударный труд на ВДНХ, но по семейным обстоятельствам эта поездка не состоялась.

Великая Отечественная война отняла у Маши двух братьев. Алексей пропал без вести на Украинском фронте. Александр получил тяжёлое ранение, и умер на следующий день после возвращения из госпиталя.

Из родной деревни Мария уехала в 1946 году. Довелось поработать на шахте в Черемхово, на рыбозаводе на Сахалине, потом в госпитале на Чукотке. Там и познакомилась с будущим мужем Василием Сергеевичем. Затем молодая семья жила на Украине, в Карелии. После рождения дочери Людмилы вернулись на родную землю. Более 40 лет Мария Александровна прожила в Усть-Орде. Там её любили и уважали за доброту и мудрость. А дети 1 сентября даже забегали к бабушке Маше за благословением.

До 98 лет Мария Александровна жила самостоятельно. И лишь после того, как повредила руку, согласилась переехать к дочери. Но и тут все делает сама, помогает дочке, любит домашний уют, отлично готовит. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
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