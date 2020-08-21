В Чите засияют 600 шаров с триколором

Забайкалье отметит День российского флага



22 августа наша страна отмечает День российского флага. В честь этого события Забайкальский край готовит праздничные мероприятия.



Тематические действа состоятся в каждом районе края. В Краснокаменске пройдёт велопробег с флагами России (0+), библиотеки региона объединятся в проекте «Триколор родной страны» (6+), в рамках которого будут организованы книжные выставки, интерактивные экскурсии и мастер-классы по изготовлению маленький копии российского флага. В социальных сетях учреждений культуры Забайкалья будут организованы прикладные, песенные, танцевальные и кулинарные конкурсы, творческие мастерские, онлайн-концерты и квиз-викторины.



В краевой столице череду праздничных событий откроет игровая познавательная программа «Гордо реет флаг Российский» (6+), подготовленная государственным театром кукол «Тридевятое царство», которая начнётся в 12:00. Также гостям учреждения будет представлен спектакль «Гадкий утёнок» (6+).



Праздничные мероприятия продолжатся на главной площади города, где в 16:00 жители и гости края станут зрителями двухчасового концерта (6+), организованного Забайкальской филармонией. На сцене прозвучат песни о любви к нашей Родине, выступят артисты учреждения - Максим Среда и Мария Сиденко, вокальный квинтет «FORTE», русский инструментальный ансамбль имени Николая Будашкина. Также зрителям будут представлены творческие номера воспитанников спортивной школы №1, образцовых студий эстрадного вокала «Парус детства» и «Гуранёнок». В ходе мероприятия будет проведена викторина, участников которой ждут призы.



В 19:00 на площади Ленина концертная программа продолжится выступлениями коллективов культурно-досугового центра «Юность» и читинских бардов (6+). В 21:00 здесь же стартует праздник света (6+). Для зрителей выступят творческие коллективы города, после чего кульминацией мероприятия станет флешмоб, в котором примут участие все собравшиеся. Более 600 светящихся шаров в один миг засияют огоньками цвета российского триколора. Также публику ждет световое шоу в исполнении коллектива «Magic Fire». Кроме того, в 22:30 музыкальный фонтан на главной площади города озарится цветами флага России. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

