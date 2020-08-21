В туристических местах в Бурятии установили QR-стенды

Стенды установлены рядом с тремя памятниками Бурятии. Это Посольский Спасо-Преображенский монастырь в селе Посольское, сигнальный маяк в городе Бабушкин, валун «Черепаха» в селе Турка.







Помимо информации об объектах, на сайте есть ролики об этих памятниках на трёх языках.











В трёх туристических местах в Бурятии появились необычные деревянные QR-стенды. Об этом сообщил известный общественник, лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.- После трёх месяцев тихой работы представляем вашему вниманию эти «цифровые» стенды, созданные руками мастеров Бурятии. Не говорили о нём, чтоб не сглазить. На новых QR-стендах описаны названия достопримечательностей, правила поведения на озере Байкал. Ну, и обязательно рассказываем легенды и историю памятников. Фишечка наших стендов в том, что они экологичны, красивы, «ново-старые» и современны. На каждом стенде есть QR-код, - сообщил он.Объекты предназначены для туристов, которые самостоятельно путешествуют по Бурятии.- Возможно им хотелось бы узнать больше информации, но рядом нет гида и даже просто зацепки, как загуглить и узнать, что это за место, и почему здесь останавливаются машины. С помощью QR-кода они смогут перейти на сайт зачистыйбайкал.рф, где можно найти информацию о памятниках, - добавил Чингис Болотов.