 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Августа

20 Августа

Популярное

В Иркутске проходит форум выпускников президентской программы

В Иркутске проходит форум выпускников президентской программы
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
В нём участвуют более 120 специалистов из России, Германии и Казахстана

В Иркутске проходит восемнадцатый межрегиональный форум выпускников президентской программы. В мероприятии участвуют более 120 выпускников из 16 регионов Российской Федерации, а также Германии и Казахстана.

Участники межрегионального форума презентовали инвестиционные проекты на темы цифровой трансформации медицины, биотехнологических перспектив озера Байкал, социальной архитектуры, промышленного туризма и другие. Специальный гость из Кремневой Долины сооснователь венчурной студии GSD Venture Studios, эксперт в области «роста стартапов» Дерек Дистенфилд рассказал об успешной стратегии молодой компании в условиях неопределённости.

Программа подготовки управленческих кадров реализуется в стране на протяжении 22 лет. За это время обучение в её рамках прошли более 80 тысяч специалистов, 1700 из них - в Иркутской области. Обучение специалистов по президентской программе ведётся в 120 образовательных организациях практически во всех субъектах Российской Федерации. В Иркутской области в 2020 году обучение проводят два вуза: Байкальский государственный университет и Иркутский государственный университет. В текущем году обучение по программе в регионе пройдут 50 человек, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

форум президентская программа Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске проходит форум выпускников президентской программы
В Иркутске проходит форум выпускников президентской программы
Общество, 21.08.2020
В нём участвуют более 120 специалистов из России, Германии и Казахстана
Читинцам покажут десантирование и реконструкцию боевых действий
Читинцам покажут десантирование и реконструкцию боевых действий
Общество, 21.08.2020
27 августа в столице Забайкалья стартует форум «Армия-2020»
В Бурятии завершилось строительство парома через реку Муя
В Бурятии завершилось строительство парома через реку Муя
Общество, 21.08.2020
Паром расположен по автотрассе, соединяющей Таксимо и Усть-Мую
Долгожительница из Читы отметила столетие во второй раз
Долгожительница из Читы отметила столетие во второй раз
Общество, 21.08.2020
Родом именинница из Усть-Ордынского округа
Семья из Бурятии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
Семья из Бурятии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
Общество, 21.08.2020
Баторовы из Селенгинского района выиграли в номинации «Многодетная семья»
Стартовала программа по возврату средств за туры по России
Стартовала программа по возврату средств за туры по России
Общество, 21.08.2020
Тур с кэшбэком можно будет купить с 21 по 28 августа
В Бурятии сотрудники УФСИН сыграли в викторину ко Дню флага
В Бурятии сотрудники УФСИН сыграли в викторину ко Дню флага
Общество, 21.08.2020
Сотрудникам показали фильм об истории Российского флага
В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
Общество, 21.08.2020
Распоряжение подписал Михаил Мишустин
В Бурятии посмертно наградили сотрудников лесхоза и подростка, спасшего друга
В Бурятии посмертно наградили сотрудников лесхоза и подростка, спасшего друга
Общество, 21.08.2020
Также среди сегодняшних награждённых председатель «Женщин Бурятии»  Анна Скосырская
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 21.08.2020
Состоится приём по вопросам защиты прав граждан в сфере капитального ремонта
Звание почётного гражданина Бурятии присвоили Тайгибу Толбоеву
Звание почётного гражданина Бурятии присвоили Тайгибу Толбоеву
Общество, 21.08.2020
Список почётных граждан Бурятии пополнил лётчик-испытатель
Реки Улан-Удэ продолжают идти на убыль
Реки Улан-Удэ продолжают идти на убыль
Общество, 21.08.2020
По прогнозам специалистов, за выходные уровень воды продолжит снижаться
В Бурятии прогнозируют мокрый снег
В Бурятии прогнозируют мокрый снег
Общество, 21.08.2020
На выходных в республике испортится погода
В Иркутскую зоогалерею попал ястреб со спутанными нитками ногами
В Иркутскую зоогалерею попал ястреб со спутанными нитками ногами
Общество, 21.08.2020
Люди, отдавшие в зоопарк птицу, думали, что в коробке глухарь
Бывший полицейский из США запечатлел в Бурятии пьяную драку
Бывший полицейский из США запечатлел в Бурятии пьяную драку
Общество, 21.08.2020
Американец, путешествующий по России на своём Land Rover по России, побывал в Бурятии

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^