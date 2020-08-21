В Иркутске проходит форум выпускников президентской программы

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В нём участвуют более 120 специалистов из России, Германии и Казахстана



В Иркутске проходит восемнадцатый межрегиональный форум выпускников президентской программы. В мероприятии участвуют более 120 выпускников из 16 регионов Российской Федерации, а также Германии и Казахстана.



Участники межрегионального форума презентовали инвестиционные проекты на темы цифровой трансформации медицины, биотехнологических перспектив озера Байкал, социальной архитектуры, промышленного туризма и другие. Специальный гость из Кремневой Долины сооснователь венчурной студии GSD Venture Studios, эксперт в области «роста стартапов» Дерек Дистенфилд рассказал об успешной стратегии молодой компании в условиях неопределённости.



Программа подготовки управленческих кадров реализуется в стране на протяжении 22 лет. За это время обучение в её рамках прошли более 80 тысяч специалистов, 1700 из них - в Иркутской области. Обучение специалистов по президентской программе ведётся в 120 образовательных организациях практически во всех субъектах Российской Федерации. В Иркутской области в 2020 году обучение проводят два вуза: Байкальский государственный университет и Иркутский государственный университет. В текущем году обучение по программе в регионе пройдут 50 человек, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



