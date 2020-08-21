Баторовы из Селенгинского района выиграли в номинации «Многодетная семья»
Николай и Дарима Баторовы из села Сутой Селенгинского района Бурятии вошли в список победителей всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Эксперты конкурса в онлайн-формате оценивали портфолио семей, их визитные карточки и их активное участие в социальной жизни родного региона. Из трёх тысяч российских семей, участвовавших в конкурсе, в финал вышли 89 семей-победителей.
В номинации «Золотая семья» победили Евгений и Евдокия Бакшеевы из Забайкальского края. Супруги живут вместе 62 года и являются ярким примером крепкой семьи. Иркутскую область представили Олег и Вера Соколовы, выигравшие номинацию «Сельская семья».
По итогам конкурса будет издана национальная книга-летопись. Она включает два издания: в первом будут представлены истории семей-победителей, а во втором – информация обо всех участниках конкурса.
Напомним, в этом году Бурятию на конкурсе представляли пять семей. В прошлом году номинацию «Сельская семья» выиграли Шагдуржап и Галина Хазагаевы из Закаменского района.
Семья из Бурятии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
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