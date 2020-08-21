Три школы в Улан-Удэ будут работать в три смены

Количество школ с трёхсменкой сократилось вдвое



В Улан-Удэ вдвое сократилось количество школ, где обучение ведётся в три смены. В новом учебном году сохранят трёхсменку три общеобразовательных учреждения, сообщили ТАСС в мэрии.



- Построены новые школы в пригородных районах - в поселках Хойтобэе и Поселье, дополнительный корпус школы № 25. За счёт этого места перераспределены, к двусменному обучению вернутся школы № 54, 37, 25, 65, 14. Трёхсменное обучение сохранится в трех общеобразовательных учреждениях - школах № 8, 44, 40. В третью смену пока будут учиться 18 классов, - сообщили в администрации.



Всего в Улан-Удэ с 1 сентября учиться будут около 65 тысяч детей в 58 школах. Власти Бурятии намерены ликвидировать трехсменное обучение до 2021 года - завершается строительство еще нескольких школ и пристроек к существующим, отмечает ТАСС.





