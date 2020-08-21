В Улан-Удэ открылся первый digital-салон Tele2



В Улан-Удэ открылся салон сотовой сети компании Tele2 нового формата. Это комфортный цифровой салон, который расположился в центре города на улице Ленина, 26. Жители региона могут получить здесь широкий спектр услуг. Однако фишка этого салона в другом.



Никаких буклетов, постеров и бумажных ценников. Все технологично. Витрина, как цифровой объект, а консультант с планшетом проведёт любую нужную операцию без привязки к кассовой зоне. Посетитель может подержать интересующее устройство в руках, «потестить» его, почитать о характеристиках. Гаджеты из одной экосистемы расположены в одной зоне, а открытые витрины сделали процесс выбора доступнее. В новом салоне есть лаунж-зона, где можно подключиться к бесплатному Wi-Fi и подзарядить своё устройство.



– Мы открыли новый фирменный салон в популярном месте прогулок и шопинга горожан – в начале пешеходной улицы Ленина, на Арбате. Эта локация очень удобна для клиентов. Совсем недавно наша компания разработала новый формат цифровых салонов связи, у которого нет аналогов в операторской рознице. Мы открыли не просто салон связи, а первый в республике digital-салон Tele2 нового формата. Здесь есть всё для того, чтобы соблюдать социальное дистанцирование, есть самообслуживание. Клиенты могут решить большинство своих вопросов самостоятельно, воспользовавшись интерактивной панелью, вплоть до выбора номера и его заказа, – сообщил директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.



Работа же современного салона стартовала в период самоизоляции, и его цифровой формат с возможностью самообслуживания пришёлся как нельзя кстати. В Tele2 отмечают, что и дальше будут внедрять этот формат в республике. Помимо улучшения салонов связи, оператор также ведёт непрерывную работу по расширению, модернизации и увеличению ёмкости сети 4G.



– Здесь мы также ориентируемся на потребности наших клиентов: строим сеть, расширяем её ёмкость, увеличиваем пропускную способность там, где наблюдается значительный рост объёма используемого трафика, чтобы сделать комфортной работу и отдых наших абонентов. В первом полугодии мы уделили внимание доступности сети 4G в небольших населённых пунктах, туристических зонах, значительно расширили пропускные возможности каналов. В условиях самоизоляции и летнего сезона наши абоненты могут не только звонить родным и друзьям, общаться в мессенджерах и соцсетях, просматривать развлекательный контент, но и работать удалённо, – рассказал Алексей Баиров, технический директор бурятского филиала Tele2.



