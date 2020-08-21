Помощь оказали сотрудники уголовно-исполнительной инспекции
Сотрудники филиала по Иволгинскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Бурятии провели благотворительную акцию.
Сотрудники совместными усилиями собрали детские вещи и передали их многодетным семьям осуждённых, с отсрочкой наказания.
- Подобные благотворительные акции проводятся сотрудниками инспекции периодически. Это не только посильная помощь людям, находящимся в трудном социальном положении, но и одна из мер профилактического воздействия на осуждённых, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии помогли многодетным семья осуждённым
Общество, Фото:
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