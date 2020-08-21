В Бурятии помогли многодетным семья осуждённым

Помощь оказали сотрудники уголовно-исполнительной инспекции



Сотрудники филиала по Иволгинскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Бурятии провели благотворительную акцию.



Сотрудники совместными усилиями собрали детские вещи и передали их многодетным семьям осуждённых, с отсрочкой наказания.



- Подобные благотворительные акции проводятся сотрудниками инспекции периодически. Это не только посильная помощь людям, находящимся в трудном социальном положении, но и одна из мер профилактического воздействия на осуждённых, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

