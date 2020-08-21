Стоимость каждого аппарата - почти 600 тысяч рублей
Три библиотеки в Иркутске получили стерилизаторы для книг. Оборудование позволяет быстро и качественно провести обеззараживание изданий от вирусов и бактерий. Стоимость каждого аппарата - почти 600 тысяч рублей. Средства на покупку были выделены из регионального бюджета, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Аппараты получили Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского, Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева и Иркутская областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина.
Один аппарат одновременно может обработать до четырёх книг. Они размещаются вертикально в специальные держатели, при закрытии дверцы автоматически включаются ультрафиолетовые лампы и внутренний вентилятор, который расправляет и обдувает страницы. Процедура длится от 30 секунд до 1 минуты. После обработки книги становятся безопасны для здоровья посетителей библиотеки, что особенно актуально из-за коронавируса.
- Мы давно мечтали о таком аппарате, и сейчас, когда в мире все направлено на то, чтобы минимизировать распространение вируса, покупка оборудования оправдана. Она позволит нам открыть для посетителей все девять читальных залов библиотеки. Книги, которыми будут пользоваться читатели, сразу же отправят в обработку и на суточный карантин, - отметила директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки Лариса Сулейманова.
Кроме того, в Иркутскую областную специальную библиотеку для слепых были закуплены облучатели-рециркуляторы. Это связано с тем, что посетители учреждения больше взаимодействуют со специальными плеерами и «говорящими» книга на флеш-картах.
Иркутские библиотеки получили стерилизаторы для книг
Общество, Фото:
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