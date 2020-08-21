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Осуждённые в Улан-Удэ изготовят дорожные ограждения

Осуждённые в Улан-Удэ изготовят дорожные ограждения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ограждения установят в Заиграевском районе

Между улан-удэнской исправительной колонией №8 и администрацией сельского поселения «Усть-Брянское» заключен контракт на изготовление и установку автодорожных ограждений.

Работники цеха по металлообработке должны будут произвести более 300 метров ограждений. Для выполнения заказа созданы дополнительные рабочие места для осуждённых.

- Производственные мощности колоний Бурятии позволяют изготавливать разнообразную продукцию, применяемую в различных областях, в том числе изделия металлообработки, деревообработки, строительные материалы, швейную продукцию, обувь, сувениры, а также моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно исправительная колония №2 получила заказ на изготовление автопавильонов для Улан-Удэ.


осужденные колония
 
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