Памятник установили на берегу реки Харауз
В селе Корсаково Кабанского района Бурятии установили памятник рыбе-сорожке. Необычный памятник открыли накануне, 20 августа. Его автор известный архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев, детские годы которого прошли в Корсаково.
Работу создали в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сорожка, в честь которой сделали и установили памятник, спасала жителей деревни от голода в годы войны.
- Памятник установили вчера на берегу реки Харауз. На открытии был сам Вячеслав Борисович Бухаев, также присутствовали глава администрации села, представители районного землячества, - сообщила «Байкал-Daily» уроженка села Лариса Хабусова.
Из-за коронавируса решено было не собирать людей, и на открытии было всего несколько человек. По словам Ларисы Хабусовой, в будущем территорию рядом с памятником планируют благоустроить – сделать здесь небольшой сквер, чтобы люди приходили и отдыхали на берегу.
Справка:
Вячеслав Бухаев, несмотря на архитектурное образование, больше известен своими скульптурными работами. Бухаев - автор мемориальных досок более чем в 50 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, создал многие памятники в России, Европе и США.
Среди известных работ Бухаева — памятник Анне Ахматовой, мемориал «Партизанская слава» (Государственная премия 1978 года), а также «Чижик-Пыжик», «Нос майора Ковалёва» (совместно с Резо Габриадзе), памятник Чернобыльской катастрофе (Санкт-Петербург).
Вячеслав Бухаев многие годы работает с художником и скульптором Михаилом Шемякиным. Из совместных работ наиболее известны памятник Петру I (1991), памятник жертвам политических репрессий (1995), скульптурная композиция «Дети — жертвы пороков взрослых» (2001), а также памятник архитекторам-первостроителям Санкт-Петербурга (1995).
В Бурятии открыли памятник сорожке
Общество, Фото:
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