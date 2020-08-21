В Бурятии открыли памятник сорожке

Общество, Фото: предоставлено Ларисой Хабусовой

Памятник установили на берегу реки Харауз



В селе Корсаково Кабанского района Бурятии установили памятник рыбе-сорожке. Необычный памятник открыли накануне, 20 августа. Его автор известный архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев, детские годы которого прошли в Корсаково.



Работу создали в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сорожка, в честь которой сделали и установили памятник, спасала жителей деревни от голода в годы войны.



- Памятник установили вчера на берегу реки Харауз. На открытии был сам Вячеслав Борисович Бухаев, также присутствовали глава администрации села, представители районного землячества, - сообщила «Байкал-Daily» уроженка села Лариса Хабусова.



Из-за коронавируса решено было не собирать людей, и на открытии было всего несколько человек. По словам Ларисы Хабусовой, в будущем территорию рядом с памятником планируют благоустроить – сделать здесь небольшой сквер, чтобы люди приходили и отдыхали на берегу.



Справка:



Вячеслав Бухаев, несмотря на архитектурное образование, больше известен своими скульптурными работами. Бухаев - автор мемориальных досок более чем в 50 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, создал многие памятники в России, Европе и США.



Среди известных работ Бухаева — памятник Анне Ахматовой, мемориал «Партизанская слава» (Государственная премия 1978 года), а также «Чижик-Пыжик», «Нос майора Ковалёва» (совместно с Резо Габриадзе), памятник Чернобыльской катастрофе (Санкт-Петербург).



Вячеслав Бухаев многие годы работает с художником и скульптором Михаилом Шемякиным. Из совместных работ наиболее известны памятник Петру I (1991), памятник жертвам политических репрессий (1995), скульптурная композиция «Дети — жертвы пороков взрослых» (2001), а также памятник архитекторам-первостроителям Санкт-Петербурга (1995).

