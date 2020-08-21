Старейшие супруги Читы живут вместе 70 лет

Супругам вручат специальные медали «За любовь и верность»



21 августа – официальная дата празднования Дня семьи, любви и верности в Чите и Читинском районе. В столице Забайкальского края торжественно поздравят две старейшие супружеские пары.



В некоторых районах праздник уже прошёл, где-то его ещё предстоит провести. Из-за пандемии поздравления по краю проходят в новом режиме – каждую пару поздравляют на дому руководители муниципальных районов.



В Чите особо поздравят две семейных пары – Анатолия Леонтьевича и Валентину Фёдоровну Лазаревых и Михаила Ивановича Ма-Ван-Дэ и Прасковью Николаевну Середину. Супруги прожили вместе по 70 лет, их возраст от 88 до 95 лет, также они внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне.



Супругам на персональном приёме вручат медали «За любовь и верность», сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

