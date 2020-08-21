В Бурятии завершилось строительство парома через реку Муя

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Паром расположен по автотрассе, соединяющей Таксимо и Усть-Мую



В Муйском районе Бурятии завершилось строительство парома через реку Муя на автомобильной дороге местного значения Таксимо – Усть-Муя. Стоимость парома составила 9,7 миллионов рублей. Средства были выделены из дорожного фонда республики.



Работы по строительству парома проходили с 2019 по 2020 годы на судостроительном заводе в Омске. Затем части парома транспортировали до села Усть-Муя, где была произведена дальнейшая сборка.



Кроме этого, с целью обеспечения навигации паромной переправы был отремонтирован буксирно-моторного катера «Дорожный 5». Сейчас судно находится в республиканской собственности, но в дальнейшем будет передано в собственность Муйского района. В настоящее время администрацией района проводится процедура торгов на обслуживание катера. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РБ.

