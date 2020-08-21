В Улан-Удэ почтили память милиционера, спасшего людей ценой жизни

21 августа утренний развод в батальоне вневедомственной охраны Улан-Удэ Росгвардии Бурятии начался с минуты молчания. 17 лет назад умер от тяжёлых термических ожогов рядовой милиции Юрий Бимбаевич Цыренов. Он спас ценою своей жизни людей на пожаре.

















В ночь с 21 на 22 июля 1993 года по улице Смолина в Улан-Удэ загорелся жилой дом. Сообщение поступило от жильцов дома, которые заметили открытое пламя на лестничной площадке. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на жилые помещения и кладовки.Во время пожара спасал людей и имущество от огня и сотрудник отдела вневедомственной охраны при ОВД Советского района рядовой милиции Юрий Цыренов вместе со своим товарищем, проживающим в этом доме.Молодые люди, услышав ночью шум и крики, побежали на второй этаж, стали будить соседей, помогали им выбираться из квартир и выносить вещи. По словам пожарных, последними из горящего дома выбежали два парня, на которых уже горела одежда.Их сразу же доставили в медицинское учреждение на карете скорой помощи. Интенсивное лечение продолжалось в течение месяца, но, к сожалению, 21 августа 1993 года от ожогов, полученных при спасении людей на пожаре, рядовой милиции Юрий Бимбаевич Цыренов скончался.Два года назад на родине Юрия Цыренова в селе Бом Мухоршибирского района была установлена мемориальная доска на школе, где он учился, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.