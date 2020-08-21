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Стартовала программа по возврату средств за туры по России

Стартовала программа по возврату средств за туры по России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тур с кэшбэком можно будет купить с 21 по 28 августа

В полночь с четверга на пятницу, 21 августа, стартовала программа по возврату средств за туры по России, что позволит каждому жителю нашей страны купить путешествие в любой из дальневосточных или арктических регионов до конца 2020 года и получить обратно до 15 тысяч рублей.

Купить путевку с кэшбэком в размере от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей можно будет с 21 по 28 августа. Подробности участия в этой программе опубликовал на своем сайте Ростуризм. Для приобретения тура нужно будет в указанные сроки зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать регион, куда планируете отправиться, и воспользоваться любым понравившемся предложением туроператоров и гостиниц, участвующих в программе. Обязательным условием является оплата выбранного предложения картой «Мир».

Сумма возврата зависит от стоимости выбранного тура. При этом получить его смогут как организованные туристы, пользующиеся услугами туроператоров, так и те, кто предпочитает путешествовать самостоятельно, выбрав через мирпутешествий.рф только проживание в отеле. Продолжительность путешествия должна составлять не менее 5 дней (4 ночей), сообщает пресс-служба минвостокразвития России.

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