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На Байкале хотят объединить Святой Нос и бухту Змеёвую одним экомаршрутом

На Байкале хотят объединить Святой Нос и бухту Змеёвую одним экомаршрутом
Общество,  Фото:пресс-служба «Заповедного Подлеморья»
Тропу по хребту могут продлить на 13-15 км

В Бурятии задумались над возможностью объединения плато полуострова Святой Нос и бухты Змеёвой в единый экомаршрут. Этим вопросом задались научные сотрудники «Заповедного Подлеморья» (ботаник Евгения Бухарова, ведущий научный сотрудник Наталья Лужкова, старшие научные сотрудники Андрей Разуваев и Вадим Козулин) и института географии имени В.Б.Сочавы СО РАН (географ Анастасия Мядзелец, картограф Сергей Седых, ландшафтовед Ирина Биличенко).

На днях завершилась комплексная экспедиция в рамках проекта «Познавательный туризм как инструмент сохранения природных комплексов в условиях пирогенной и антропогенной нагрузки». Исследования проходили в высокогорной части полуострова Святой Нос и для удобства были разделены на три этапа: подготовка и разведка местности в июне, проведение комплексных исследований в конце июля и начале августа, фотосъёмка с квадрокоптера дальних участков на границе леса в середине августа. Цель работы – анализ возможностей и ограничений развития познавательного туризма, а именно: обустройство пеших троп и кемпингов.

Учёным было важно оценить текущее воздействие от туристов на флору и фауну, восстановление экосистем после обширных природных пожаров 2011 и 2015 годов. В разных точках осуществили более 40 геоботанических и ландшафтных описаний, провели инвентаризацию млекопитающих (хищников, мышевидных, копытных), заложили пять долгосрочных мониторинговых площадок на гарях и местах скопления посетителей. Волонтёр проекта, опытный путешественник и картограф, Александр Плошко оценил возможную тропу с точки зрения потенциального туриста. За 10 дней учёные прошли четыре маршрута общей протяженностью более 50 км.

После обработки полевых данных будут представлены сценарии развития местности, по предварительным результатам тропа по хребту может быть продлена на 13-15 км. На следующий год запланированы исследования в лесной зоне и выход к бухте Змеёвая. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
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