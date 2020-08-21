Дорогу обещают открыть в середине сентября
В сотых кварталах Улан-Удэ на месяц перекроют движение, сообщили в пресс-службе мэрии.
С 21 августа по 21 сентября в связи с ремонтными работами на участке дороги от 102 до 118 микрорайона будет полностью закрыто движение.
Объездной путь для автотранспорта представлен на схеме выше.
В сотых кварталах Улан-Удэ на месяц перекроют движение
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