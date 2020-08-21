В сотых кварталах Улан-Удэ на месяц перекроют движение

Дорогу обещают открыть в середине сентября



В сотых кварталах Улан-Удэ на месяц перекроют движение, сообщили в пресс-службе мэрии.



С 21 августа по 21 сентября в связи с ремонтными работами на участке дороги от 102 до 118 микрорайона будет полностью закрыто движение.



Объездной путь для автотранспорта представлен на схеме выше.





