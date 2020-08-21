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В сотых кварталах Улан-Удэ на месяц перекроют движение

В сотых кварталах Улан-Удэ на месяц перекроют движение
Общество, 
Дорогу обещают открыть в середине сентября

В сотых кварталах Улан-Удэ на месяц перекроют движение, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 21 августа по 21 сентября в связи с ремонтными работами на участке дороги от 102 до 118 микрорайона будет полностью закрыто движение.

Объездной путь для автотранспорта представлен на схеме выше.


дорожное движение
 
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