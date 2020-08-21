В Бурятии здание управления образования не оборудовали пандусом

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии нарушали закон о социальной защите инвалидов в части обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения.



Установлено, что вход в здание управления образования Баргузинского района в селе Баргузин не оборудован специальными приспособлениями – перилами, рельсами, пандусом для беспрепятственного доступа инвалидов.



- Вместе с тем согласно «СНиП Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для маломобильных граждан, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В суд был подан иск об обязании администрации муниципального образования устранить нарушения законодательства о социальной защите инвалидов путём и установить пандус на входе в здание.



Баргузинский районный суд иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.

