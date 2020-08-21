Житель Иркутской области не смог подкупить полицейского в Бурятии

Мужчина предлагал сотруднику ДПС взятку в 35 тысяч рублей
В Северо-Байкальском районе Бурятии возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу.
По данным следствия, вечером 13 августа 47-летний водитель – житель Иркутской области, передал сотруднику ДПС ОГИБДД МО МВД России «Северобайкальск» взятку в сумме 35 тысяч рублей, чтобы не проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
- Однако противоправные действия злоумышленника, направленные на дачу взятки, были пресечены сотрудником ДПС. Он вызвал следственно-оперативную группу для фиксации совершенного коррупционного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий.
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