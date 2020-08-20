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В Бурятии из леса вывезли более 20 мешков мусора

В Бурятии из леса вывезли более 20 мешков мусора
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Уборка прошла вблизи реки Кодун в Кижингинском районе

В Кижингинском районе Бурятии недалеко от села Хуртэй прошла акция по очистке леса от мусора. Провели её сотрудники Кудунского лесхоза. К ним присоединились и члены школьного лесничества «Жители Земли».

Вблизи реки Кодун расположено место отдыха, где любят отдыхать местные жители и туристы. Однако, как отмечают лесники, не все отдыхающие соблюдают правила санитарной безопасности и забирают мусор с собой.

- Мы нашли много бутылок, пакетов, бумаги, есть даже проволока и шифер. Здесь неприятно отдыхать, когда так много мусора. Зато теперь, после уборки, глаз радуется, - рассказывает подрастающий лесник Вася.

- Ребята всегда нам помогают в таких акциях. Так мы воспитываем в детях экологическую культуру. Дети знают, как долго перегнивает мусор, и какой вред он наносит окружающей среде, - отметила сотрудница Кудунского лесхоза Юлия Кузнецова.

Совместными усилиями участники акции «Чистый лес» собрали и вывезли более 20 мешков мусора, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



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