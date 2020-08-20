Уборка прошла вблизи реки Кодун в Кижингинском районе
В Кижингинском районе Бурятии недалеко от села Хуртэй прошла акция по очистке леса от мусора. Провели её сотрудники Кудунского лесхоза. К ним присоединились и члены школьного лесничества «Жители Земли».
Вблизи реки Кодун расположено место отдыха, где любят отдыхать местные жители и туристы. Однако, как отмечают лесники, не все отдыхающие соблюдают правила санитарной безопасности и забирают мусор с собой.
- Мы нашли много бутылок, пакетов, бумаги, есть даже проволока и шифер. Здесь неприятно отдыхать, когда так много мусора. Зато теперь, после уборки, глаз радуется, - рассказывает подрастающий лесник Вася.
- Ребята всегда нам помогают в таких акциях. Так мы воспитываем в детях экологическую культуру. Дети знают, как долго перегнивает мусор, и какой вред он наносит окружающей среде, - отметила сотрудница Кудунского лесхоза Юлия Кузнецова.
Совместными усилиями участники акции «Чистый лес» собрали и вывезли более 20 мешков мусора, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии из леса вывезли более 20 мешков мусора
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Санитарную обработку и дератизацию территории проведут в парке Орешкова
На объектах были выявлены нарушения санитарных правил
В школах Бурятии выявлено 44 нарушения требований пожарной безопасности
Норка-найдёныш живёт вместе с хорьками
Жительница Улан-Удэ рассказала, как потратит крупный выигрыш
Уровень Селенги продолжает снижаться
На Улан-Удэнском авиационном заводе проходит литературный конкурс «Крылатый поэт»
Специалисты считают, что в следующего году ос будет меньше
Будда ел дважды в день, делится Еши Намжил лама
Жаргал Лодоев рассказал, что родители получили огромное удовольствие от процесса съёмок
Исследователи провели там всю ночь
Медведи шли за одной «невестой»
Сегодня проверка прошла в 63-й школе
Читинцы проиграли иркутянам
Опубликован международный отчёт с результатами научной оценки состояния климата планеты