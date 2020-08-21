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В Улан-Удэ сохранится тёплая погода

В Улан-Удэ сохранится тёплая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
Осадков в столице Бурятии не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 21 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +23+28, местами +17+22.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +24+26.
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