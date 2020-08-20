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В иркутском Доме природы поселился пушистый Эллиот

В иркутском Доме природы поселился пушистый Эллиот
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Норка-найдёныш живёт вместе с хорьками

Норка по кличке Эллиот поселился в Доме природы в Иркутске. Зверёк больше не является полноценным домашним питомцем и живёт теперь с хорьками.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае пара иркутян подобрала на острове Юность озябшего и истощённого малыша норки. Его принесли сотрудникам Иркутской зоогалереи, где его выхаживали. Норку кормили молоком и днём, и ночью, чтобы он мог набрать вес.


Когда Эллиот поправился, то стал гостем в зоопарке, он приходил туда по выходным. Но домашнего питомца из него не вышло. На практике выяснилось, что дикое животное, «даже выращенное со слепого щенка на руках, в любви, заботе и ласке, далеко не всегда становится отличным соседом по человеческому жилью».

- Чтобы нормально содержать такого зверька дома, ему нужна отдельная комната, как минимум. Но причиной переселения стали даже не бытовые неудобства (норка, кстати, отлично освоила кошачий лоток), а его природный инстинкт охотника. Даже у сытого зверя он никуда не девается, по закону природы нужно ловить добычу сейчас, иначе потом её может не быть. И главной его жертвой со временем могли стать кошки, - сообщили сотрудники Иркутской зоогалереи.

Детские игры всё больше стали напоминать сцены настоящей охоты и Эллиот в этих баталиях начал потихоньку одерживать верх.

- Чтобы в отсутствие хозяев дома не произошло ничего непоправимого, норку решено было переселить к хорькам, у которых поведение и образ жизни очень похожи, - говорят в зоогалерее.

Норки отличаются от хорьков тем, что испытывают потребность в водных процедурах. Эллиот привык регулярно купаться, и на новом месте у него несколько раз в неделю есть такая возможность.


норки дикие животные
 
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