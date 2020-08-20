Уровень Селенги продолжает снижаться
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В пресс-службе мэрии Улан-Удэ сообщили, что на 12 часов 20 августа уровень реки Селенга зафиксирован на отметке 167 сантиметров. За сутки он стал ниже сразу на семь сантиметров.
Снижение на два см наблюдается и на реке Уда, где уровень воды составляет 117 см.⠀
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По прогнозу Бурятского гидрометцентра, в ближайшие два дня снижение продолжится.
- В настоящее время угрозы подтопления жилых домов нет, ситуация находится на контроле управления по ЧС администрации Улан-Удэ, - подчеркнули в мэрии.⠀
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До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в обеих реках должен составлять не менее 230 см. В Селенге критической считается отметка в 330 см, в Уде - 400 см.⠀
Как сообщал «Байкал-Daily», с 11 августа в городе из-за угрозы паводка был введён режим повышенной готовности. Власти начали вовсю готовиться к наводнению.
Улан-Удэ больше не угрожает наводнение
Общество, Фото:
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