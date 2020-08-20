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Улан-Удэнскому авиазаводу посвящают стихотворения

Улан-Удэнскому авиазаводу посвящают стихотворения
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На Улан-Удэнском авиационном заводе проходит литературный конкурс «Крылатый поэт»

Его участницей, например, стала сотрудница отдела 8 Ксения, написавшая стихотворение «Родному заводу посвящается…»:



Всех, кто принял участие в этом конкурсе, ждёт подарок-сюрприз.
стихи Улан-Удэнский авиазавод
 
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