Его участницей, например, стала сотрудница отдела 8 Ксения, написавшая стихотворение «Родному заводу посвящается…»:
Всех, кто принял участие в этом конкурсе, ждёт подарок-сюрприз.
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20 Августа
19 Августа
Популярное
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Улан-Удэнскому авиазаводу посвящают стихотворения
Общество, Фото:
На Улан-Удэнском авиационном заводе проходит литературный конкурс «Крылатый поэт»
Его участницей, например, стала сотрудница отдела 8 Ксения, написавшая стихотворение «Родному заводу посвящается…»:
Всех, кто принял участие в этом конкурсе, ждёт подарок-сюрприз.
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