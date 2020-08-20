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В Бурятии рекультивируют бывший угольный разрез

В Бурятии рекультивируют бывший угольный разрез
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
На 336 гектарах высажены многолетние травы, кустарники и саженцы деревьев

В Селенгинском районе Бурятии продолжается рекультивация бывшего угольного разреза. 19 августа его посетил с рабочим визитом министр природных ресурсов республики Алексей Хандархаев.

Отвалы горных выработок были перемещены из водоохранной зоны озера Гусиного, поверхность выровняли для создания ландшафта. На насыпи был создан уклон для биологической рекультивации. Терриконы вблизи частного сектора разровняли, засыпали известняком и покрыли почвогрунтом, на котором были высажены саженцы, кустарники и на территории 113 гектар была посеяна многолетняя трава. Общее финансирование работ в 2020 году составило 125 млн рублей.

- Холбольджинский разрез разрабатывался с 1963 года. Основным потребителем добываемого угля была расположенная неподалеку Гусиноозерская ГРЭС. В 2000 году разрез прекратил добычу угля, и началась работа по его ликвидации. После работ угледобывающих предприятий на Холбольджинском разрезе осталось 1596 гектар земель, нарушенных горными работами. Более 400 гектар занято отвалами вскрышных пород. В рамках нацпроекта «Экология» и федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» минприроды Бурятии ликвидирует последствия отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза, – прокомментировал глава минприроды РБ.

В предыдущие годы были ликвидированы терриконы и восстановлены земли участка Гусиноозерской шахты, предотвращена склоновая водная эрозия в прибрежной зоне юго-восточного побережья Гусиного озера. Здесь же рекультивированы наиболее опасные с точки зрения химического выветривания и ветровой эрозии отвалы, а также демонтированы и утилизированы бесхозные здания и сооружения. Для предотвращения эрозийных процессов начата биологическая рекультивация – восстановление флоры на нарушенных землях.

Таким образом, были рекультированы 336 гектаров земель, на которых произведён гидропосев многолетних трав, высажены яблони, берёзы, черёмуха, облепиха, акация и сосна. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Бурятии.
Бурятия Селенгинский район рекультивация минприроды экология
 
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