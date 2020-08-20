Специалисты считают, что в следующего году ос будет меньше
Жители Селенгинского района Бурятии отмечают небывалое нашествие ос. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо. 24/7».
Администраторы группы обратились за комментарием к кандидату биологических наук, доценту кафедры зоологии и экологии Роману Абашеву.
- Общественных ос 15 видов. В конце лета рабочие особи достигают пика численности. У них есть двухгодичная цикличность, соответственно на следующий год их будет меньше, - отметил учёный.
Также в группе «Селенга-инфо» озвучили варианты борьбы с осами.
- Первый способ: надо утром или вечером найти их гнездо, срезать и положить в полиэтиленовый пакет, всё делать защитных костюмах. Второй способ: взять пластиковую полуторалитровую бутылку, срезать горлышко налить варенье с водой, желательно забродившее и добавить капельку моющего средства для посуды. На шесть соток 3-4 бутылки. Рабочие особи сейчас как раз летают в поиске углеводной пищи, они будут прилетать на запах и массово попадать в бутылку, - написали в группе.
Если оса укусила, то нужно принять антигистаминные препараты. В случае массового нападения ос необходимо немедленно обратиться к медикам.
В Бурятии зафиксировали небывалое нашествие ос
Общество, Фото:
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