В Бурятии зафиксировали небывалое нашествие ос

Специалисты считают, что в следующего году ос будет меньше



Жители Селенгинского района Бурятии отмечают небывалое нашествие ос. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо. 24/7».



Администраторы группы обратились за комментарием к кандидату биологических наук, доценту кафедры зоологии и экологии Роману Абашеву.



- Общественных ос 15 видов. В конце лета рабочие особи достигают пика численности. У них есть двухгодичная цикличность, соответственно на следующий год их будет меньше, - отметил учёный.



Также в группе «Селенга-инфо» озвучили варианты борьбы с осами.



- Первый способ: надо утром или вечером найти их гнездо, срезать и положить в полиэтиленовый пакет, всё делать защитных костюмах. Второй способ: взять пластиковую полуторалитровую бутылку, срезать горлышко налить варенье с водой, желательно забродившее и добавить капельку моющего средства для посуды. На шесть соток 3-4 бутылки. Рабочие особи сейчас как раз летают в поиске углеводной пищи, они будут прилетать на запах и массово попадать в бутылку, - написали в группе.



Если оса укусила, то нужно принять антигистаминные препараты. В случае массового нападения ос необходимо немедленно обратиться к медикам.







