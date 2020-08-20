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В Бурятии зафиксировали небывалое нашествие ос

В Бурятии зафиксировали небывалое нашествие ос
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалисты считают, что в следующего году ос будет меньше

Жители Селенгинского района Бурятии отмечают небывалое нашествие ос. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо. 24/7».

Администраторы группы обратились за комментарием к кандидату биологических наук, доценту кафедры зоологии и экологии Роману Абашеву.

- Общественных ос 15 видов. В конце лета рабочие особи достигают пика численности. У них есть двухгодичная цикличность, соответственно на следующий год их будет меньше, - отметил учёный.

Также в группе «Селенга-инфо» озвучили варианты борьбы с осами.

- Первый способ: надо утром или вечером найти их гнездо, срезать и положить в полиэтиленовый пакет, всё делать защитных костюмах. Второй способ: взять пластиковую полуторалитровую бутылку, срезать горлышко налить варенье с водой, желательно забродившее и добавить капельку моющего средства для посуды. На шесть соток 3-4 бутылки. Рабочие особи сейчас как раз летают в поиске углеводной пищи, они будут прилетать на запах и массово попадать в бутылку, - написали в группе.

Если оса укусила, то нужно принять антигистаминные препараты. В случае массового нападения ос необходимо немедленно обратиться к медикам.



насекомые
 
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