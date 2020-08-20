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Бурятский актёр снял в клипе своих родителей

Бурятский актёр снял в клипе своих родителей
Общество, 
Жаргал Лодоев рассказал, что родители получили огромное удовольствие от процесса съёмок

Актер театра «Ульгэр», заслуженный артист Бурятии Жаргал Лодоев опубликовал в своём аккаунте в Instagram клип, посвящённый родителям. Артист пояснил: «Родители - это самое ценное, что есть в жизни, и самое ценное, что по-настоящему необходимо ценить и оберегать».

Также актёр рассказал о том, что его мать и отец получили огромное удовольствие от процесса съёмок. «Было приятно и трогательно за ними наблюдать», - поделился Жаргал Лодоев.

Клип получился тёплым и душевным – в нём показана жизнь, повседневная работа в деревне, и как трогательно заботятся друг о друге родители артиста, показаны дети и внуки семейной пары. В ролике композицию «Аба эжы хоёрни» (Мои родители) на бурятском языке поют артисты Чингис Раднаев и Сэсэгма Бабудоржийн.


Пользователи восторгаются видео в комментариях под постом: «До слёз, спасибо Вам», «Смотрю, и улыбка не сходит. Такое чувство, что люди в клипе - очень родные и близкие. Долгих лет и крепкого здоровья родителям», «Очень душевно», «Красивая песня, душевный ролик».
клип актеры семьи
 
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