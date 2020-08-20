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Иркутские дайверы подняли со дна Байкала опасный мусор

Иркутские дайверы подняли со дна Байкала опасный мусор
Общество,  Фото:пресс-служба «Заповедного Прибайкалья»
Брошенные полимерные сети ставят под угрозу здоровье людей и экологию озера

Десятки килограммов бесформенной дурнопахнущей массы – такой итог двухдневной работы иркутских дайверов из общественной организации «Глубина ответственности». Они привезли на причал в посёлке Листвянка брошенные рыбацкие полимерные сети. Их подняли из акватории Байкала в районе истока Ангары и вблизи посёлка Большие Коты, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Неразлагающийся мусор опутал губки, являющиеся естественными фильтрами байкальской воды, так, что освободить их оказалось невозможно. Сколько других живых организмов погибло в сетях, остаётся только догадываться.

- Проблема брошенных сетей гораздо масштабнее тех объёмов, что удалось выявить за два дня, – считает Александр Красовский, руководитель иркутской региональной экологической общественной организации «Глубина ответственности». Он занимается погружениями и чистит дно Священного Моря почти семь лет. По его мнению, подходить к решению вопроса нужно на государственном уровне – иначе усилий общественников и добровольцев не хватит. Слишком дёшевы сети, слишком много желающих ими воспользоваться, не жалко выбросить. О последствиях задумываются немногие.

- Поднятые сети нельзя утилизировать как обычные твёрдые бытовые отходы. Их нужно сжигать. Чтобы все понимали, насколько такой мусор опасен, мы организуем лабораторные исследования жидкости, собравшейся под нашим «уловом». Предварительно могу сказать, по опыту прошлых лет, что в этой субстанции обнаружатся весьма токсичные следы жизнедеятельности цианобактерий. Возможно, что после обнародования результатов анализа кое-кто может передумать купаться в популярных у рыболовов бухтах. А сколько таких сетей ещё на дне, страшно представить! В планах у нашей организации – провести кругобайкальскую экспедицию и отметить с помощью современных средств геолокации точки, где нужно проводить работы по подъёму такого полимерного мусора. Чтобы это были не акции, а планомерная работа с привлечением специалистов профильных ведомств, – заявил Александр Красовский.

- Проблема, о которой говорит Александр Красовский, действительно существует. Особенно она актуальна для мелководья, где преимущественно ставятся такие сети. Наше учреждение готово помогать, и уже помогает иркутским дайверам в подъёме такого полимерного мусора. А чтобы он не появлялся вновь, нужны рычаги воздействия на горе-рыбаков. Не все популярные среди них акватории, находятся в зоне ответственности ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Выходом могут стать корректировки в нормативную базу, которые позволят учреждению патрулировать километровую водную полосу вдоль берега и не допускать применения опасного для озера и людей орудия лова, – добавил Василий Пестерев, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по охране территорий.
Иркутская область Байкал экология мусор загрязнение окружающей среды
 
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