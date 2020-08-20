Росгвардейцы Бурятии проверяют школы

В преддверии нового учебного года сотрудники Росгвардии Бурятии обследуют образовательные учреждения. В зоне реагирования подразделений вневедомственной охраны расположено 157 объектов, 150 из которых уже подключены на пульты централизованной охраны.
Сегодня сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы обследовали школу № 63 Улан-Удэ.
- Проверяем состояние системы видеонаблюдения, пропускного режима и состояние инженерно-технической укреплённости объекта. Нареканий со стороны инженерно-технических средств охраны на этом объекте нет, - сообщил инспектор отдела службы управления вневедомственной охраны Баир Ендонов.
В школе установлено 20 камер наружного видеонаблюдения и 64 камеры внутреннего наблюдения, весь периметр школы огорожен.
- Наша школа оборудована современной системой пропускного режима – турникеты, с помощью которых фиксируется вход и выход учащихся нашего образовательного учреждения. Эта информация поступает в виде смс-сообщения родителям на телефон, а также фиксируется в общей базе нашей школы, - говорит директор школы № 63 Батор Лудупов.
Сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в обследовании 463 образовательных учреждений. Также они провели более 150 учебных тренировок на объектах образования.
Кроме того, сотрудники Росгвардии проверяют деятельность частных охранных организаций, заключивших договоры на оказание охранных услуг со школами.
- На территории республики частные охранные организации осуществляют охрану более 500 образовательных объектов. Для осуществления охраны данных объектов привлекаются работники имеющие удостоверение частного охранника. Также все охранники проходят ежегодную проверку на пригодность к действиям, связанным с применением физической силы и специальных средств. В ходе приёмки школ мы проверяем наличие удостоверения, документацию контрольно-наблюдательного дела, журнал приема и сдачи дежурства, - отметил инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии лейтенант полиции Сергей Большаков.
Росгвардейцы провели дополнительные инструктажи с должностными лицами образовательных учреждений, напомнили им порядок действий в случае возникновения внештатной ситуации.
Ежесуточно в Бурятии для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности заступают на службу 88 групп задержания, в Улан-Удэ – 40 экипажей. Дежурный офицер пульта централизованной охраны принимает решение, какой ближайший наряд отправить, а также определяет, сколько именно экипажей направить на место вызова. В приоритете – объекты образования, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.