Росгвардейцы Бурятии проверяют школы

- Проверяем состояние системы видеонаблюдения, пропускного режима и состояние инженерно-технической укреплённости объекта. Нареканий со стороны инженерно-технических средств охраны на этом объекте нет, - сообщил инспектор отдела службы управления вневедомственной охраны Баир Ендонов.





Сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в обследовании 463 образовательных учреждений. Также они провели более 150 учебных тренировок на объектах образования.





Ежесуточно в Бурятии для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности заступают на службу 88 групп задержания, в Улан-Удэ – 40 экипажей. Дежурный офицер пульта централизованной охраны принимает решение, какой ближайший наряд отправить, а также определяет, сколько именно экипажей направить на место вызова. В приоритете – объекты образования, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.















В преддверии нового учебного года сотрудники Росгвардии Бурятии обследуют образовательные учреждения. В зоне реагирования подразделений вневедомственной охраны расположено 157 объектов, 150 из которых уже подключены на пульты централизованной охраны.Сегодня сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы обследовали школу № 63 Улан-Удэ.В школе установлено 20 камер наружного видеонаблюдения и 64 камеры внутреннего наблюдения, весь периметр школы огорожен.- Наша школа оборудована современной системой пропускного режима – турникеты, с помощью которых фиксируется вход и выход учащихся нашего образовательного учреждения. Эта информация поступает в виде смс-сообщения родителям на телефон, а также фиксируется в общей базе нашей школы, - говорит директор школы № 63 Батор Лудупов.Кроме того, сотрудники Росгвардии проверяют деятельность частных охранных организаций, заключивших договоры на оказание охранных услуг со школами.- На территории республики частные охранные организации осуществляют охрану более 500 образовательных объектов. Для осуществления охраны данных объектов привлекаются работники имеющие удостоверение частного охранника. Также все охранники проходят ежегодную проверку на пригодность к действиям, связанным с применением физической силы и специальных средств. В ходе приёмки школ мы проверяем наличие удостоверения, документацию контрольно-наблюдательного дела, журнал приема и сдачи дежурства, - отметил инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии лейтенант полиции Сергей Большаков.Росгвардейцы провели дополнительные инструктажи с должностными лицами образовательных учреждений, напомнили им порядок действий в случае возникновения внештатной ситуации.