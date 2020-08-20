Иркутский шашист стал призёром Олимпиады интеллектуального спорта

Он завоевал «серебро» на турнире по русским шашкам
18-летний иркутский спортсмен Денис Филатов завоевал серебряную медаль на турнире по русским шашкам в рамках Олимпиады интеллектуального спорта 2020 (MSO). Соревнования проходили в онлайн-режиме 16 августа.
Шашки были впервые представлены в рамках Олимпиады интеллектуальных игр (MSO), которая проводится в Лондоне с 1997 года. В состязаниях приняли участие представители 32 стран мира. В турнире по шашкам на старт вышли 186 спортсменов, которые определяли сильнейших среди мужчин, женщин, ветеранов и юниоров до 20 лет. Иркутскую область представляли Дмитрий Никифоров и Денис Филатов.
- По итогам швейцарской системы в 9 туров серебряную медаль в зачёте юношей до 20 лет взял Денис Филатов, набравший 13 очков из 18 возможных. Первое место также занял российский спортсмен Тимофей Проскурин, представляющий Санкт-Петербург. Это очень престижные соревнования, так как в них участвовали все сильнейшие шашисты мира, – отметил тренер спортсмена Дмитрий Никифоров. Сам же Дмитрий по итогам турнира занял шестое место.
В настоящее время мастер спорта России Денис Филатов занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Юный динамовец». Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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