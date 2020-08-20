Коллективы Бурятии принимают участие в международном фестивале в Забайкалье

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Фестиваль «Семейская круговая» стартовал онлайн на официальном сайте проекта



VI международный фестиваль культуры семейских-старообрядцев «Семейская круговая» начал свою работу 20 августа в Забайкальском крае. Мероприятие проходит в новом дистанционном формате на официальном сайте проекта, сообщает пресс-служба минкультуры Забайкалья.



В этом году на конкурс поступило большое количество заявок из разных уголков России и зарубежья. В фестивале будут участвовать коллективы из Астраханской, Нижегородской, Волгоградской, Пензенской, Омской областей; Алтайского края; Республик Удмуртия, Татарстан, Беларусь. Забайкальский край будет представлен Агинским, Кыринским, Нерчинско-Заводским, Улётовским, Хилокским, Читинским, Красночикойским, Петровск-Забайкальским районами и городами Петровск-Забайкальский и Чита. От Бурятии примут участие народный фольклорный ансамбль «Воскресенье» (с. Бичура, Бичурский район), Десятниковский семейский народный хор «Белые берёзы» (с. Десятниково, Тарбагатайский район), детский казачий ансамбль «Казачий круг» (с. Ара-Киреть, Бичурский район), народный фольклорный ансамбль «Калинушка» (с. Сухой-Ручей, Бичурский район), Забайкальский народный семейский хор «Истоки» (г. Улан-Удэ), народный Забайкальский Казачий ансамбль «Станица» (г. Улан-Удэ), Верхнежиримский семейский народный хор «Долюшка» (с. Верхний Жирим, Тарбагатайский район), народный художественный коллектив «Сударушка» (с. Поперечное, Еравнинский район), народный ансамбль «Русская песня» (с. Шаралдай, Мухоршибирский район), народный ансамбль казачьей песни «Воскресение» (с. Тарбагатай, Тарбагатайский район), Большекуналейский семейский народный хор (с. Большой Куналей, Тарбагатайский район), народный ансамбль «Калинка» имени Марии Батковой (с. Калиновка, Мухоршибирский район), образцовый ансамбль «Забавушка» (с. Мухоршибирь, Мухоршибирский район), народный ансамбль семейской песни «Долюшка» (с. Новая Брянь, Заиграевский район), семейский фольклорный ансамбль «Берегиня» (с. Новокижингинск, Кижингинский район), народный фольклорный ансамбль «Журавушка» (с. Новый Заган, Мухоршибирский район), детский народный образцово-показательный ансамбль «Родничок» (с. Большой Куналей, Тарбагатайский район), детский фольклорный образцово-показательный ансамбль «Черпачок» (с. Тарбагатай, Тарбагатайский район), семейский народный ансамбль «Родник» (с. Хасурта, Хоринский район), семейский фольклорный ансамбль «Рябинушка» (с. Ягодное, Селенгинский район), Пласкеева Мария (с. Тарбагатай, Тарбагатайский район), народный семейский хор «Былина» (с. Тарбагатай, Тарбагатайский район), Тарбагатайский народный этнографический ансамбль «Судьбинушка» (с. Тарбагатай, Тарбагатайский район), дуэт Хайнацкой Надежды и Шамтеева Дмитрия (г. Улан-Удэ), Зайцева Мария (с. Тарбагатай, Тарбагатайский район) и Десятниковский детский фольклорный ансамбль «Янтарёк» (с. Десятниково, Тарбагатайский район).



По словам организаторов, дистанционный формат не помешает работе традиционных творческих площадок проекта. Среди них - «Частушечная», «Песенная», «Обрядовая», а также «Мастер-классы» от специалистов по традиционной культуре и народных мастеров. Кроме того, на сайте представлены «Страницы истории фестиваля», выставка работ декоративно-прикладного творчества «Деревня мастеровая» и многое другое.



Особое внимание организаторы фестиваля уделяют конкурсу коллективов «Наше наследие», который посвящён тем, кто занимается изучением и сохранением народной песенной культуры. Координаторы проекта уверены, что этот конкурс стал традиционной изюминкой фестиваля, на котором фольклорные ансамбли и мастера декоративно-прикладного творчества демонстрируют многообразие культур коренных народов Забайкальского края и других регионов России.



- Каждый коллектив по-своему самобытен и неотразим, многим участницам далеко за 70. Именно здесь происходит тесное общение с настоящими носителями песенного фольклора. Благодаря таким конкурсам мы можем проследить связь поколений, где песня передается от старого к малому, – поделилась заведующая отделом традиционной культуры учебно-методического центра Забайкальского края Алёна Филатова.



Возрастное ограничение 6+



