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Читинские футболисты покинули Кубок России в 1/128

Читинские футболисты покинули Кубок России в 1/128
Общество,  Фото:pixabay.com
Читинцы проиграли иркутянам

Футбольный клуб «Чита» завершил выступление в Кубке России по футболу, проиграв в 1/128 финала на своём поле иркутскому «Зениту» со счётом 0:1.

- Единственный мяч в ворота нашей команды провёл воспитанник забайкальского футбола Владимир Марков, который в минувшее межсезонье перешёл в иркутскую команду, - сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Чита».

В 1/64-й финала иркутяне сыграют с ФК «Новосибирск».

Следующий матч «Чита» проведёт на своём поле 23 августа в рамках третьего тура первенства страны против команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуево.

Как сообщал «Байкал-Daily», Забайкальский край вышел на третий этап снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. Все сферы бизнеса, а также детские сады вернулись к работе в полном формате с 29 июля.

В Бурятии минимум до 31 августа действуют ограничительные мероприятия из-за коронавируса. Запрещено проведение массовых мероприятий, не работают аттракционы, кинотеатры и многое другое.
спорт футбол
 
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