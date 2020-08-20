В парке Улан-Удэ будут уничтожать грызунов

Санитарную обработку и дератизацию территории проведут в парке Орешкова
В Улан-Удэ 21 августа пройдёт санитарная обработка и дератизация территории парка имени С.Н. Орешкова. Парк будут обрабатывать с 6:00 до 16:30, сообщает городская дирекция по паркам культуры и отдыха.
Напомним, что с 30 июня парки в Улан-Удэ работают с 6 утра до 23:00.
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