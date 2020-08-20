Байкал вошёл в число озёр с растущей температурой

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Опубликован международный отчёт с результатами научной оценки состояния климата планеты



Байкал входит в группу озёр, где за десятилетие растёт поверхностная температура воды. Об этом сообщается в международном отчёте «State of the Climate 2019», где представлены результаты научной оценки состояния климата нашей планеты. Отчёт издало Американское метеорологическое общество, сообщили в пресс-службе фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал».



Вот уже в третий раз в этот глобальный отчёт включаются данные наблюдений, полученных в рамках проекта долговременного экологического мониторинга озера Байкал «Точка №1». Проект выполняют учёные НИИ биологии Иркутского госуниверситета.



В целом на планете выросла температура воды в озерах. Так, сезон покрытия озер льдом в северном полушарии стал на неделю короче, чем в среднем за 1981–2010 годы.











