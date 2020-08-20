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Водителей Бурятии ждут массовые проверки ГИБДД

Водителей Бурятии ждут массовые проверки ГИБДД
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Облаву устроят на пьяных автомобилистов

В выходные в Бурятии пройдут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей. Автополицейские будут выявлять водителей в состоянии опьянения, сообщили в республиканском УГИБДД.

К местам массового отдыха Кабанского, Прибайкальского и Селенгинского районов будут направлены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД.

В столице Бурятии проверка автомобилистов состоится 21 августа. Наряды ГИБДД будут выставлены на магистральных улицах Улан-Удэ. В мероприятии будут также задействованы представители общественности.

О водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения, либо будучи лишёнными права управления, необходимо сообщать в дежурную часть ГИБДД по телефону: 292902, 292999 или 102.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера на дорогах Бурятии инспекторы ДПС задержали и отстранили от права управления транспортным средством 14 пьяных водителей. Также в число нарушителей попали родители, перевозившие в автомобилях детей.
водители ГИБДД
 
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