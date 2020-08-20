Её построят в рамках капремонта дороги «Нижняя-Иволга-Аэропорт»
В Иволгинском районе Бурятии продолжается капитальный ремонт автодороги «Нижняя-Иволга-Аэропорт». На сегодняшний день объект готов на 75%. Предстоит укладка второго слоя асфальта. Кроме устройства основания тротуаров, примыканий, автобусных остановок, установки бортовых тротуарных камней вне плана с подрядчиком заключено дополнительное соглашение по обустройству парковочной площадки на прилегающей территории школы в улусе Хойтобэе на сумму порядка 6 млн рублей.
Также проектом предусмотрены: освещение на всей протяженности объекта, десять остановочных карманов с посадочными площадками, 21 пешеходный переход, переустройство водопропускной трубы через реку Иволга с барьерными ограждениями, установка 162 дорожных знаков, обустройство площадки на конечной остановке 77 маршрута и многое другое. Строительство дороги должно завершиться к 1 ноября 2020 года.
Как сообщает администрация Иволгинского района, двухгодичный контракт по капитальному ремонту автодороги «Нижняя-Иволга-Аэропорт» (до городской черты) протяженностью 2.65 км был заключен 27 мая 2019 года. Стоимость контракта составила около 82 млн рублей.
В Бурятии у новой школы Хойтобэе появится парковка
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