В Иркутске сняли забавное видео с сурками, которые борются за морковку

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Забавное видео с двумя сурками, которые никак не могут поделиться морковку, сняли сотрудники Иркутского зоосада. Сурки «сражаются» за овощ, борьба идёт с переменным успехом.Иркутский зоосад открылся в июне 2013 года. Изначально уголок живой природы был задуман как детский зоопарк. Эта идея пришла руководителю проекта Ивану Сизых в 2011 году в ходе нескольких командировок в крупные города России. В то время в Иркутске не было детских зоопарков. Также существовала проблема с местами семейного отдыха в Свердловском районе города.В 2017 году Иркутский детский зоопарк был переименован в Иркутский зоосад. Такое решение было принято потому, что видовой состав экспозиции не вмещался в рамки детского формата.Иркутский зоосад за время своей работы принял более 150 тысяч человек.