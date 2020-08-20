Конкурс приурочен к 100-летию республики
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева анонсировала приуроченный к 100-летию республики конкурс среди композиторов. Будут определены лучшие национальные музыкальные произведения, которые бы продолжили традиции оперы «Энхэ-Булат Батор» и национального балета «Красавица Ангара». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
- Мы сейчас объявляем конкурс среди российских композиторов на написание национальной оперы, национального балета для нашего театра оперы и балета. К столетию Республики Бурятия мы хотим создать ещё одну оперу и ещё один национальный балет, – сказала министр в ходе общения с представителями СМИ.
Опера «Энхэ-Булат Батор» – первое произведение профессионального искусства Бурятии и часть культурного наследия бурятского народа, созданное в конце 30-х годов прошлого столетия. Автором музыки к опере стал свердловский композитор Маркиан Фролов, а автором либретто по мотивам бурятского улигера о Шоно-баторе – драматург, актёр и режиссер Намжил Балдано.
Балет «Красавица Ангара» – визитная карточка Бурятского театра оперы и балета, единственный в стране национальный балет, удостоенный Государственной премии РСФСР имени Глинки. В основу либретто легла легенда о прекрасном и могучем богатыре Байкале и его красавице-дочери Ангаре, влюбившейся в синеглазого Енисея и решившей сбежать к любимому из-под строгого отцовского надзора.
Бурятия объявит всероссийский конкурс по национальным операм и балету
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