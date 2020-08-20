 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Августа

19 Августа

Популярное

Бурятия объявит всероссийский конкурс по национальным операм и балету

Бурятия объявит всероссийский конкурс по национальным операм и балету
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкурс приурочен к 100-летию республики

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева анонсировала приуроченный к 100-летию республики конкурс среди композиторов. Будут определены лучшие национальные музыкальные произведения, которые бы продолжили традиции оперы «Энхэ-Булат Батор» и национального балета «Красавица Ангара». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

- Мы сейчас объявляем конкурс среди российских композиторов на написание национальной оперы, национального балета для нашего театра оперы и балета. К столетию Республики Бурятия мы хотим создать ещё одну оперу и ещё один национальный балет, – сказала министр в ходе общения с представителями СМИ.

Опера «Энхэ-Булат Батор» – первое произведение профессионального искусства Бурятии и часть культурного наследия бурятского народа, созданное в конце 30-х годов прошлого столетия. Автором музыки к опере стал свердловский композитор Маркиан Фролов, а автором либретто по мотивам бурятского улигера о Шоно-баторе – драматург, актёр и режиссер Намжил Балдано.

Балет «Красавица Ангара» – визитная карточка Бурятского театра оперы и балета, единственный в стране национальный балет, удостоенный Государственной премии РСФСР имени Глинки. В основу либретто легла легенда о прекрасном и могучем богатыре Байкале и его красавице-дочери Ангаре, влюбившейся в синеглазого Енисея и решившей сбежать к любимому из-под строгого отцовского надзора.
конкурс оперное искусство балет
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Водителей Бурятии ждут массовые проверки ГИБДД
Водителей Бурятии ждут массовые проверки ГИБДД
Общество, 20.08.2020
Облаву устроят на пьяных автомобилистов
В Бурятии появился гигантский «Хранитель горы»
В Бурятии появился гигантский «Хранитель горы»
Общество, 20.08.2020
Идею датского художника воплотили в Заиграевском районе
Классные руководители в Бурятии начнут получать доплату в 5 тысяч
Классные руководители в Бурятии начнут получать доплату в 5 тысяч
Общество, 20.08.2020
Стало известно, сколько денег Бурятия получит на выплаты классным руководителям
Осуждённых в Улан-Удэ учили фотографировать
Осуждённых в Улан-Удэ учили фотографировать
Общество, 20.08.2020
Для осуждённых колонии-поселения № 3 провели мастер-класс по фотографированию
В Улан-Удэ более 400 собак поймали, стерилизовали и отпустили
В Улан-Удэ более 400 собак поймали, стерилизовали и отпустили
Общество, 20.08.2020
Каждая собака должна быть отпущена не дальше 500 метров от места, где её поймали
В Улан-Удэ возмущённые маршрутчики готовы ночевать на площади
В Улан-Удэ возмущённые маршрутчики готовы ночевать на площади
Общество, 20.08.2020
Водители 97-го маршрута вновь вышли на площадь Советов
Уволенные работники детсада в Бурятии обратились в прокуратуру
Уволенные работники детсада в Бурятии обратились в прокуратуру
Общество, 20.08.2020
В прокуратуре прошёл приём граждан по вопросам оплаты труда и занятости населения
В Улан-Удэ временно изменится схема движения трамваев
В Улан-Удэ временно изменится схема движения трамваев
Общество, 20.08.2020
Неудобства связаны с ремонтом путей
Беременная улан-удэнка получила срок за «синтетику»
Беременная улан-удэнка получила срок за «синтетику»
Общество, 20.08.2020
В колонию она отправится через 14 лет
В Бурятии сегодня до +30 градусов
В Бурятии сегодня до +30 градусов
Общество, 20.08.2020
Местами кратковременны дожди

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^