Иркутские полицейские помогли истекавшей кровью девочке

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ребёнок уже начал терять сознание



Семья из Иркутска поблагодарила полицейских, оказавших первую помощь их дочери, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В июле участковые уполномоченные отдела полиции №10, лейтенанты полиции Станислав Хлебодаров и Александр Соловьёв работали в жилом комплексе.



На улице к офицерам полиции подошла взволнованная женщина и рассказала, что в продуктовом магазине девочка истекает кровью и ей нужна срочная помощь медиков. У девочки был сильный порез на ноге. Очевидцы вызвали экипаж скорой помощи, но к тому моменту он ещё не приехал.



Когда девочка начала терять сознание, полицейские решили самостоятельно доставить её в больницу. Александр Соловьёв снял ремень и во избежание обильной кровопотери перетянул порезанную ногу. Станислав Хлебодаров на место раны наложил бинты и полотенце. После чего на личном автомобиле они доставили ребёнка в Ивано-Матрёнинскую больницу.



Как выяснилось позже, травму девочка получила во время игры во дворе.



Накануне в адрес руководства Главного управления МВД России по Иркутской области поступило благодарственное письмо от родных девочки, в нём есть такие слова: «Считаем, что обстоятельство, при котором Станислав и Александр оказались рядом, спасло жизнь нашей дочери».



Спасённая семилетняя девочка в этом году впервые пойдёт в школу, поэтому в преддверии Дня знаний участковые навестили девочку и вручили ей набор первоклассника. Будущая школьница поблагодарила своих спасителей за подарок и помощь.





