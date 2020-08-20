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Иркутские полицейские помогли истекавшей кровью девочке

Иркутские полицейские помогли истекавшей кровью девочке
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ребёнок уже начал терять сознание

Семья из Иркутска поблагодарила полицейских, оказавших первую помощь их дочери, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В июле участковые уполномоченные отдела полиции №10, лейтенанты полиции Станислав Хлебодаров и Александр Соловьёв работали в жилом комплексе.

На улице к офицерам полиции подошла взволнованная женщина и рассказала, что в продуктовом магазине девочка истекает кровью и ей нужна срочная помощь медиков. У девочки был сильный порез на ноге. Очевидцы вызвали экипаж скорой помощи, но к тому моменту он ещё не приехал.

Когда девочка начала терять сознание, полицейские решили самостоятельно доставить её в больницу. Александр Соловьёв снял ремень и во избежание обильной кровопотери перетянул порезанную ногу. Станислав Хлебодаров на место раны наложил бинты и полотенце. После чего на личном автомобиле они доставили ребёнка в Ивано-Матрёнинскую больницу.

Как выяснилось позже, травму девочка получила во время игры во дворе.

Накануне в адрес руководства Главного управления МВД России по Иркутской области поступило благодарственное письмо от родных девочки, в нём есть такие слова: «Считаем, что обстоятельство, при котором Станислав и Александр оказались рядом, спасло жизнь нашей дочери».

Спасённая семилетняя девочка в этом году впервые пойдёт в школу, поэтому в преддверии Дня знаний участковые навестили девочку и вручили ей набор первоклассника. Будущая школьница поблагодарила своих спасителей за подарок и помощь.


полиция
 
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