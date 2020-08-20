Ребёнок уже начал терять сознание
Семья из Иркутска поблагодарила полицейских, оказавших первую помощь их дочери, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В июле участковые уполномоченные отдела полиции №10, лейтенанты полиции Станислав Хлебодаров и Александр Соловьёв работали в жилом комплексе.
На улице к офицерам полиции подошла взволнованная женщина и рассказала, что в продуктовом магазине девочка истекает кровью и ей нужна срочная помощь медиков. У девочки был сильный порез на ноге. Очевидцы вызвали экипаж скорой помощи, но к тому моменту он ещё не приехал.
Когда девочка начала терять сознание, полицейские решили самостоятельно доставить её в больницу. Александр Соловьёв снял ремень и во избежание обильной кровопотери перетянул порезанную ногу. Станислав Хлебодаров на место раны наложил бинты и полотенце. После чего на личном автомобиле они доставили ребёнка в Ивано-Матрёнинскую больницу.
Как выяснилось позже, травму девочка получила во время игры во дворе.
Накануне в адрес руководства Главного управления МВД России по Иркутской области поступило благодарственное письмо от родных девочки, в нём есть такие слова: «Считаем, что обстоятельство, при котором Станислав и Александр оказались рядом, спасло жизнь нашей дочери».
Спасённая семилетняя девочка в этом году впервые пойдёт в школу, поэтому в преддверии Дня знаний участковые навестили девочку и вручили ей набор первоклассника. Будущая школьница поблагодарила своих спасителей за подарок и помощь.
Иркутские полицейские помогли истекавшей кровью девочке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Идею датского художника воплотили в Заиграевском районе
Ребёнок уже начал терять сознание
Стало известно, сколько денег Бурятия получит на выплаты классным руководителям
Для осуждённых колонии-поселения № 3 провели мастер-класс по фотографированию
Каждая собака должна быть отпущена не дальше 500 метров от места, где её поймали
Водители 97-го маршрута вновь вышли на площадь Советов
В прокуратуре прошёл приём граждан по вопросам оплаты труда и занятости населения
Неудобства связаны с ремонтом путей
В колонию она отправится через 14 лет
Помощь оказывали три бригады врачей
Местами кратковременны дожди
На ней будут представлены работы студентов и преподавателей Дальневосточного института искусств
Помощь собираются оказать в решении жилищных вопросов
Ребята провели лучшие летние каникулы во Фролихинском заказнике
В книгу вошли лучшие работы Доржи Гомбоева