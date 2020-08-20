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Классные руководители в Бурятии начнут получать доплату в 5 тысяч

Классные руководители в Бурятии начнут получать доплату в 5 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стало известно, сколько денег Бурятия получит на выплаты классным руководителям

Бурятия получит из федерального бюджета 277 миллионов рублей на дополнительные ежемесячные выплаты классным руководителям. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Величина вознаграждения классным руководителям составит 5 тысяч рублей в месяц. При этом за педагогами сохранятся ранее установленные региональные компенсации. Надбавка призвана поддержать классных руководителей и учителей, готовых принять на себя дополнительную нагрузку.

Всего на эту меру поддержки в 2020 году в России направят 24,73 млрд рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», школы Бурятии 1 сентября заработают в обычном, а не в дистанционном, формате. Глава Бурятии Алексей Цыденов обещал, что школьные линейки проведут как минимум для первоклассников. Ученики будут ходить в школы без масок, но заниматься каждый класс будет только в своём кабинете.



классное руководство учителя
 
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