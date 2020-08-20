Бурятский митрополит освятил плоды нового урожая

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

В праздник Преображения Господня митрополит Савватий совершил литургию в селе Посольском



19 августа, в праздник Преображения Господня, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий посетил Спасо-Преображенский Посольский мужской монастырь в Кабанском районе республики. По традиции глава Бурятской митрополии совершил освящение плодов нового урожая.



В Преображенском соборе священноархимандрит обители возглавил праздничную Божественную литургию. Митрополиту сослужили: иеромонах Иов (Маркелов), секретарь Улан-Удэнского епархиального управления; игумен Алексий (Ермолаев), наместник Свято-Троицкого Селенгинского монастыря; иеромонах Лука (Архинчеев), и. о. наместника Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря; насельники обители — иеромонах Иннокентий (Кизарев), иеромонах Давид (Васяев), иеродиакон Елеазар (Ильков); протодиакон Максим Пахолков, диакон Сергий Панфилов.



Богослужебные песнопения исполнил митрополичий квартет под управлением Бориса Овчинникова. Проповедь перед причастием произнес иеромонах Иннокентий (Кизарев). От лица братии и паломников митрополиту Савватию была преподнесена в дар икона Святителей Сибирских – Иннокентия и Софрония Иркутских. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

