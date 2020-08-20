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В Бурятии озвучили сроки сбора дикоросов в Забайкальском нацпарке

В Бурятии озвучили сроки сбора дикоросов в Забайкальском нацпарке
Общество,  Фото:pixabay.com
Сборщиков грибов и ягод просят соблюдать правила поведения в лесу

В Бурятии установлены сроки сбора пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных нужд на территории Забайкальского национального парка в 2020 году. Сроки установлены на основании фенологических наблюдений за урожайностью пищевых лесных ресурсов.

Смородину лесную, шикшу (водянику, воронику), голубику можно собирать с 15 августа, бруснику – с 28 августа, клюкву – с 10 сентября. Сбор семян сосны кедровой сибирской (кедра сибирского) разрешён с 1 сентября. За грибами можно отправиться по мере их вызревания.

- Сбор пищевых лесных ресурсов допускается в рекреационной зоне и зоне хозяйственного назначения по специальным разрешениям, выдаваемым на контрольно-пропускном пункте парка, - сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Сборщиков дикоросов просят соблюдать правила поведения в лесу, режим особой охраны и правила пожарной безопасности в лесах. При сборе пищевых лесных ресурсов не должны применяться способы, приводящие к гибели или повреждению деревьев, кустарников и других компонентов природной среды (использование колотов при заготовке кедрового ореха, рубка деревьев и т.п.).
Бурятия Баргузинский район национальный парк дикоросы
 
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