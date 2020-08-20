В прокуратуре прошёл приём граждан по вопросам оплаты труда и занятости населения
В прокуратуру Бурятии обратилась группа бывших работников детского сада. Они заявили о нарушении их трудовых прав. Люди были уволены по сокращению штатов, но считают, что неправомерно. Также бывшие сотрудники рассказали о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства в детсаду.
На приём пришли также работники предприятия электросетевого комплекса. Они обеспокоены невыплатой заработной платы и бездействием судебных приставов по взысканию задолженности. В прокуратуре сотрудникам объяснили про возможное возбуждение уголовного дела по невыплате заработной платы и наложении ареста на имущество.
Приём граждан по вопросам оплаты труда и занятости населения провела зампрокурора Бурятии Светлана Козлова 19 августа. В нём приняли участие руководитель Государственной инспекции труда в республике Анатолий Пыкин, заместитель руководителя республиканского агентства занятости населения Николай Пивоваров, представитель следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.
- Всего на приём обратилось 17 граждан. По всем обращениям заместителем прокурора республики даны поручения о проведении проверок и восстановлении нарушенных прав заявителей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Уволенные работники детсада в Бурятии обратились в прокуратуру
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водители 97-го маршрута вновь вышли на площадь Советов
В прокуратуре прошёл приём граждан по вопросам оплаты труда и занятости населения
Неудобства связаны с ремонтом путей
В колонию она отправится через 14 лет
Помощь оказывали три бригады врачей
Местами кратковременны дожди
На ней будут представлены работы студентов и преподавателей Дальневосточного института искусств
Помощь собираются оказать в решении жилищных вопросов
Ребята провели лучшие летние каникулы во Фролихинском заказнике
В книгу вошли лучшие работы Доржи Гомбоева
С помощью сервиса СберЗдоровье граждане получат доступ к бесплатным консультациям врачей
Конечной точкой маршрута стала вершина полуострова Святой Нос
В исторической имитации примут участие около 170 человек и военная техника
В Иркутской области состоялся экопраздник авиации
Они будут функционировать в штатном режиме