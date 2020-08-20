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Уволенные работники детсада в Бурятии обратились в прокуратуру

Уволенные работники детсада в Бурятии обратились в прокуратуру
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
В прокуратуре прошёл приём граждан по вопросам оплаты труда и занятости населения

В прокуратуру Бурятии обратилась группа бывших работников детского сада. Они заявили о нарушении их трудовых прав. Люди были уволены по сокращению штатов, но считают, что неправомерно. Также бывшие сотрудники рассказали о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства в детсаду.

На приём пришли также работники предприятия электросетевого комплекса. Они обеспокоены невыплатой заработной платы и бездействием судебных приставов по взысканию задолженности. В прокуратуре сотрудникам объяснили про возможное возбуждение уголовного дела по невыплате заработной платы и наложении ареста на имущество.

Приём граждан по вопросам оплаты труда и занятости населения провела зампрокурора Бурятии Светлана Козлова 19 августа. В нём приняли участие руководитель Государственной инспекции труда в республике Анатолий Пыкин, заместитель руководителя республиканского агентства занятости населения Николай Пивоваров, представитель следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.

- Всего на приём обратилось 17 граждан. По всем обращениям заместителем прокурора республики даны поручения о проведении проверок и восстановлении нарушенных прав заявителей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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