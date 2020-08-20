В Улан-Удэ временно изменится схема движения трамваев

Неудобства связаны с ремонтом путей



В связи с капитальным ремонтом трамвайного пути на пересечении улиц Сахьяновой – Терешковой в Улан-Удэ будет изменено движение трамваев с 23 по 25 августа, сообщили в МУП «Управление трамвая».



Маршрут № 2 в утренние часы выход вагонов из депо будет осуществляться через улицу Ключевскую на проспект Автомобилистов. В воскресенье 23 августа, первый трамвай в 40 квартале – в 7:51, далее по расписанию воскресного дня.



С 24 по 25 августа первый трамвай в 40 квартале в 6:59, далее с интервалом 13-19 минут до 7:43, с 7:43 – по обычному расписанию рабочего дня, с интервалом 6-7 минут.



Маршрут № 1 в вечерние часы заход в депо будет осуществляться с проспекта Автомобилистов по улицы Ключевской.



Для автомобилистов произойдёт сужение проезжей части по улице Терешковой от улицы Сахьяновой в сторону центра города до одной полосы движения.



Более точную информацию по движению трамваев узнавать по телефону 43-41-23.





