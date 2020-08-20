 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Августа

19 Августа

Популярное

В Улан-Удэ временно изменится схема движения трамваев

В Улан-Удэ временно изменится схема движения трамваев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Неудобства связаны с ремонтом путей

В связи с капитальным ремонтом трамвайного пути на пересечении улиц Сахьяновой – Терешковой в Улан-Удэ будет изменено движение трамваев с 23 по 25 августа, сообщили в МУП «Управление трамвая».

Маршрут № 2 в утренние часы выход вагонов из депо будет осуществляться через улицу Ключевскую на проспект Автомобилистов. В воскресенье 23 августа, первый трамвай в 40 квартале – в 7:51, далее по расписанию воскресного дня.

С 24 по 25 августа первый трамвай в 40 квартале в 6:59, далее с интервалом 13-19 минут до 7:43, с 7:43 – по обычному расписанию рабочего дня, с интервалом 6-7 минут.

Маршрут № 1 в вечерние часы заход в депо будет осуществляться с проспекта Автомобилистов по улицы Ключевской.

Для автомобилистов произойдёт сужение проезжей части по улице Терешковой от улицы Сахьяновой в сторону центра города до одной полосы движения.

Более точную информацию по движению трамваев узнавать по телефону 43-41-23.


ремонтные работы трамвай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ временно изменится схема движения трамваев
В Улан-Удэ временно изменится схема движения трамваев
Общество, 20.08.2020
Неудобства связаны с ремонтом путей
Беременная улан-удэнка получила срок за «синтетику»
Беременная улан-удэнка получила срок за «синтетику»
Общество, 20.08.2020
В колонию она отправится через 14 лет
В Бурятии сегодня до +30 градусов
В Бурятии сегодня до +30 градусов
Общество, 20.08.2020
Местами кратковременны дожди
В Улан-Удэ откроется выставка художников Дальнего Востока
В Улан-Удэ откроется выставка художников Дальнего Востока
Общество, 19.08.2020
На ней будут представлены работы студентов и преподавателей Дальневосточного института искусств
Иркутск разработает меры поддержки молодых педагогов
Иркутск разработает меры поддержки молодых педагогов
Общество, 19.08.2020
Помощь собираются оказать в решении жилищных вопросов
Детская экологическая экспедиция исследовала северные берега Байкала
Детская экологическая экспедиция исследовала северные берега Байкала
Общество, 19.08.2020
Ребята провели лучшие летние каникулы во Фролихинском заказнике
В Забайкалье выпущен альбом выдающегося художника Аги
В Забайкалье выпущен альбом выдающегося художника Аги
Общество, 19.08.2020
В книгу вошли лучшие работы Доржи Гомбоева
Сбербанк и Иркутская область проводят мониторинг здоровья жителей региона
Сбербанк и Иркутская область проводят мониторинг здоровья жителей региона
Общество, 19.08.2020
С помощью сервиса СберЗдоровье граждане получат доступ к бесплатным консультациям врачей
В Бурятии провели экстремальный кросс-триатлон
В Бурятии провели экстремальный кросс-триатлон
Общество, 19.08.2020
Конечной точкой маршрута стала вершина полуострова Святой Нос
В Забайкалье пройдёт реконструкция боя времён Великой Отечественной
В Забайкалье пройдёт реконструкция боя времён Великой Отечественной
Общество, 19.08.2020
В исторической имитации примут участие около 170 человек и военная техника
Собирающим мусор на Ольхоне обещают скидки на полёты
Собирающим мусор на Ольхоне обещают скидки на полёты
Общество, 19.08.2020
В Иркутской области состоялся экопраздник авиации
В Улан-Удэ с 1 сентября откроются все муниципальные детсады
В Улан-Удэ с 1 сентября откроются все муниципальные детсады
Общество, 19.08.2020
Они будут функционировать в штатном режиме
В Забайкалье назвали востребованные вакансии края
В Забайкалье назвали востребованные вакансии края
Общество, 19.08.2020
20 августа в регионе проведут Кадровый день
В Иркутской области разрешена работа кинотеатров
В Иркутской области разрешена работа кинотеатров
Общество, 19.08.2020
При этом они обязаны выполнять 28 требований Роспотребнадзора

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^