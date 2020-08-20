Беременная улан-удэнка получила срок за попытку сбыта «синтетики»

В колонию она отправится через 14 лет



24-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.



Установлено, что в сентябре 2019 года женщина приобрела синтетическое наркотическое средство для дальнейшего сбыта. При получении посылки с наркотиком она была остановлена оперативными сотрудниками правоохранительных органов, ведущими наблюдение. Наркотическое средство у неё было изъято.



В ходе расследования уголовного дела женщина вину признала, в содеянном раскаялась.



- Суд назначил виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С учётом наличия на иждивении 2 малолетних детей и беременности, суд отсрочил исполнение наказания на срок беременности и до достижения её родившимся ребёнком возраста 14 лет, - сообщает пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.

