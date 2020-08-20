Медики Бурятии помогли родившей в машине «скорой» женщине и её ребёнку

Общество, Фото: ТЦМК РБ

Помощь оказывали три бригады врачей



18 августа три бригады медиков Бурятии помогли беременной женщине и её новорождённому малышу. Экстренная помощь была оказана бригадами экстренного реагирования Территориального центра медицины катастроф, скорой помощи Иволгинской центральной районной больницы, скорой помощи Улан-Удэ.



Как сообщил диспетчер, в машине скорой помощи Иволгинской ЦРБ коллеги приняли роды, но у женщины появилось осложнение в виде кровотечения. Бригадой скорой помощи Улан-Удэ ребёнок был эвакуирован в Детскую республиканскую клиническую больницу.



- Женщина после стабилизации состояния и проведения противошоковой терапии бригадой медицины катастроф была эвакуирована в дежурный стационар, где её передали специалистам, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.



«Мы от всей души желаем скорейшего выздоровления маме и крепкого здоровья малышу», заключили медики.

