Помощь оказывали три бригады врачей
18 августа три бригады медиков Бурятии помогли беременной женщине и её новорождённому малышу. Экстренная помощь была оказана бригадами экстренного реагирования Территориального центра медицины катастроф, скорой помощи Иволгинской центральной районной больницы, скорой помощи Улан-Удэ.
Как сообщил диспетчер, в машине скорой помощи Иволгинской ЦРБ коллеги приняли роды, но у женщины появилось осложнение в виде кровотечения. Бригадой скорой помощи Улан-Удэ ребёнок был эвакуирован в Детскую республиканскую клиническую больницу.
- Женщина после стабилизации состояния и проведения противошоковой терапии бригадой медицины катастроф была эвакуирована в дежурный стационар, где её передали специалистам, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
«Мы от всей души желаем скорейшего выздоровления маме и крепкого здоровья малышу», заключили медики.
Медики Бурятии помогли родившей в машине «скорой» женщине и её ребёнку
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